考生忘带身份证可远程核验

省公安厅公布智慧新警务护航高考25项举措，确保全省470个考点平安有序，交通顺畅。

涉考求助“一键报警”、考生身份远程核验……广东公安借力智慧新警务为高考保驾护航。6月3日，省公安厅公布智慧新警务护航高考25项举措，确保全省470个考点平安有序，交通顺畅。

据介绍，今年高考与端午假期重合，又恰逢“龙舟水”集中降雨期，广东公安根据今年形势特点及时推出25项护航高考举措，涵盖强化驻点安保服务、严密安全防范、严打涉考犯罪、完善应急处置等多个方面。

“组织保障更有力，服务举措更细致，平安守护更精准。”省公安厅副厅长孙太平介绍，与去年相比，今年护航高考的25项举措有了进一步优化。

在省公安厅指挥中心大厅，一张全省电子地图呈现眼前。在该地图上，点击任意一考点图标，该考点的地理位置、基本情况、安保团队、周边视频等要素均会一一显现。

广东公安将大数据应用与高考安保工作深度融合，把全省470个考点地理位置、基本情况等要素全部采集，实现指挥中心一张图扁平化、可视化调度，提升安保效能。

忘带身份证怎么办？广东公安今年新增考生身份远程核验服务。依托移动警务终端、粤省事微信小程序，警方为考试主管部门提供人口信息查询和身份核验服务，对需要加急办理居民身份证的考生，开辟绿色服务通道。

为保障考生顺利出行，广东公安推出“一键移车”服务。对影响高考出行的车辆停放问题，群众可拨打114电话求助，或通过“广东110”小程序、粤警民通APP、“114移车”小程序等网上渠道自助解决。

笔者了解到，高考期间，全省公安机关将启动三级勤务，各地部署不少于1/3的警力投入高考安保工作。

同时，广东公安推出“一考点一团队”智慧安保服务，各考点设立一个安保服务站，派驻一支安保服务团队，由县级公安机关治安部门牵头，派出所、交警、特警等警种、部门派员参加，配备移动警务终端，巡查周边区域，核查可疑人员，现场受理、快速处置涉考报警求助。