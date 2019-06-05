广东两所职业学院变“职业大学”

广东工商职业学院更名为广东工商职业技术大学，广州科技职业技术学院更名为广州科技职业技术大学并升格为本科院校。

日前，教育部正式批准了首批本科职业教育试点高校更名结果。其中，广东共有两所职业学院更名“大学”，成为本科“职业大学”，广东工商职业学院更名为广东工商职业技术大学，广州科技职业技术学院更名为广州科技职业技术大学并升格为本科院校。

早在2018年12月，教育部明确全国15所职业学院升格为本科层次职业学校，开展本科层次职业教育试点，其中广东两所，为原广东工商职业学院、原广州科技职业技术学院。

据悉，本次高职升本出现了新变化，国家教育部明确提出了“升格为本科层次职业学校”，同时升本后名称均保留了“职业”二字，这在高职升本科中从未出现。

广东工商职业技术大学获批10个本科招生专业，包括机械设计制造及其自动化、工业机器人技术、汽车服务工程、网络工程、软件工程、工程造价、物流管理、电子商务、商务英语、数字媒体技术，今年正式启动招生。

而广州科技职业技术学院获批更名为广州科技职业技术大学，标志着广州市增加了一所独立设置的本科院校。今年该校土木工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、汽车服务工程、印刷工程、计算机应用工程、国际经济与贸易、旅游管理、环境艺术设计、商务英语10个首批本科专业将进行招生。