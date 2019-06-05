港澳21所高校招收广东省高中毕业生

2019年香港特别行政区和澳门特别行政区分别有15所和6所高校招收广东省高中毕业生。

记者近日从广东省考试院获悉，经教育部同意，2019年香港特别行政区和澳门特别行政区分别有15所和6所高校招收广东省高中毕业生。已报名参加2019年广东省普通高校招生全国统一考试的考生可报考该21所高校。

香港地区高校分别是香港大学、香港中文大学、香港理工大学、香港科技大学、香港城市大学、香港浸会大学、岭南大学、香港教育大学、香港公开大学、香港演艺学院、香港树仁大学、珠海学院、东华学院、香港恒生大学和香港高等教育科技学院；澳门地区高校分别是澳门大学、澳门科技大学、澳门城市大学、澳门理工学院、澳门旅游学院和澳门镜湖护理学院。

已报名参加2019年广东省普通高校招生全国统一考试的考生可报考上述高校。香港中文大学和香港城市大学在广东省普通高校招生提前批次进行录取，具体招生专业见《广东省2019年普通高等学校招生专业目录》，其他高校均需考生自行联系进行报名，由高校根据本校招生办法择优录取。

值得注意的是，凡被香港大学、香港理工大学、香港科技大学、香港浸会大学、岭南大学、香港教育大学、香港公开大学、香港演艺学院、香港树仁大学、珠海学院、东华学院、香港恒生大学和香港高等教育科技学院13所香港高校录取并经本人确认就读的考生，不再参加内地高校统一录取，广东省招生办不再向其他高校投放已被录取的考生档案。