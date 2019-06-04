尚德机构副总裁苏万松：产业互联网的前提是对数据的获取与应用

尚德机构副总裁苏万松指出，传统企业可以通过新技术应用和组织变革，整合内外部资源、能力来重塑企业核心竞争力，构建企业的生态体系，从而完成自身产业互联网的转型升级。

2019数博会第二届线下数据商业生态高峰论坛5月28日召开。在线教育公司尚德机构副总裁苏万松受邀参加，并发表了《大数据赋能产业互联网》的主题演讲，指出传统企业可以通过新技术应用和组织变革，整合内外部资源、能力来重塑企业核心竞争力，构建企业的生态体系，从而完成自身产业互联网的转型升级。

对比消费互联网和产业互联网，苏万松认为，消费互联网的特点是高频次、低价值，产业价值链条比较短，更多是讲爆发、体验和唯快不破。而对于产业互联网来说，它是低频度、高价值，决策难度大，人力比较密集，产业互联网的大前提是对数据的获取、收集、挖掘和使用。

苏万松指出，产业互联网需要经历线上化、数字化、智能化三个阶段。“在线教育行业是典型的产业互联网行业，价值链条非常长。无论是前端的销售系统还是后端的客户服务系统都很重。” 苏万松介绍到，尚德机构用一年时间，把所有线下逻辑搬到线上，完成了几十个服务平台的搭建，形成了真正的线上化。

“我们还搭建了自己的数据中心，针对产业互联网日益增长的数据需求和数据产能间的矛盾，我们通过自研把数据中心从1.0升级到了2.0，打通了底层的数据逻辑。”苏万松表示，尚德机构在产研和教学教研方面投入大，几年积累下来硕果颇丰。

据介绍，在智能化方面，尚德机构拥有自己的“三师”体系：讲师负责教学工作，班主任负责督学工作，AI老师负责辅学工作。“一直以来，提供个性化教育和规模化教育是有矛盾的，人工智能时代，我们会根据学员画像、学习行为以及之前做题的情况，判断出他们目前学习的进度如何，应该学习哪些知识点，并以此为每个人定制不同的学习路径。”苏万松说。

此外，尚德机构还会通过人工智能方式进行督学，学员有些题答不对、问题分析不对的时候，人工智能就会给出解决方案。如果还存在纠结之处，机器会自动抽取出数据，形成报告给班主任，让他们有针对性地开展督学。