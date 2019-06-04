探索教育改革创新路径，形成示范引领广州教育

通过打造世界前列、全国一流、广州特色、示范引领的现代化教育，为广州经济社会发展提供强大人才支撑、智力服务和创新动力源。

近年来，广州教育在已有基础上继续高水平发展，不断探索教育改革创新路径，坚持立德树人，实现市属优质教育资源集团化办学全覆盖、推动教育全面优质均衡、重视基础教育高层次人才引进，推动民办教育健康有序发展，规范校外培训机构，推进智慧教育创新发展、提升学生体质体能等，形成了一系列在全国产生影响的“广州经验”。

通过打造世界前列、全国一流、广州特色、示范引领的现代化教育，为广州经济社会发展提供强大人才支撑、智力服务和创新动力源。

创新课堂： 培养德才兼备的时代新人

本学期，执信中学初中部举办了一个手抄报展览。孩子们利用寒假回到家乡，或者在广州自己居住的社区了解改革开放40多年来的变化情况，并以手抄报的形式展现。“在这个过程中，孩子们真真切切地看到、听到、感受到改革开放40多年来的成就，国家更加富强，人们的生活越来越好，他们内心的获得感、认同感自然而然生成了。”中学政治高级教师、执信中学政治科组长洪少帆说。

为解决好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，广州多所中小学充分发挥教师的积极性、主动性、创造性，因地制宜、因时制宜、因材施教，创新课堂教学，给学生深刻的学习体验，引导学生树立正确的理想信念。思政教师们自觉做为学为人的表率，做让学生喜爱的人，给学生心灵埋下真善美的种子。

东川路小学注重书本知识与课外知识、本土资源与品德教学的融合。例如，在四年级的《乡风乡俗》中，老师会借助视频，让学生们观看广州茶楼百态，并让同学们谈谈自己平日里喝早茶的感受，讨论正确的喝早茶的方式。在充满了地方文化色彩的课堂中，同学们感受到了亲情、友情的维系以及文明社交的方式。花都区骏威小学经过历时一年的研究和实践，形成以科技、运动等多主题、特色鲜明的红梦教育体系。该校开展了以“红船少年跟党走”系列科技活动，建立了红色创意搭建、红色3D打印、红色创意编程等多个科技教育项目，以南湖红船模型为载体，通过设计、制作、航行具有时代意义的科技模型，让学生熟知中国共产党的发展历程，使红船精神实践化和形象化。

师资建设：

去年广州市财政下达人才引进专项资金2920万元

好课堂离不开好老师。广州市教育部门以“广州市中小学教师继续教育网”平台为依托，加强思政类课程的开发和建设，2017年以来，共开设思政类全员培训课程405门次，培训约3.59万人次教师。

近三年来，广州“引育并举”，努力打造高素质专业化创新型教师队伍。一方面主动出击，组织各区各单位多次赴全国各地开展高层次人才见面考察活动；搭建平台，在从化、花都召开2次“中国百位名师广州峰会”。目前，全市共引进高层次人才62名，2018年市级财政下达人才引进专项资金2920万元。另一方面，持续推进高端人才培养。深入推进广州教育家培养工程和基础教育系统“百千万人才培养工程”；启动中等职业教育“百千万人才培养工程”；完成“百名校长京津沪跟岗访学计划”；认定和培养市级骨干教师1301名；整合建立新一轮广州市教育专家、名校长、名教师工作室并发布主持人479名；启动卓越园长促进工程，提升学前教育师资水平。

2018年，广州新增44名中小学特级教师；96名南粤优秀教师（教育工作者）；2人入选国家“万人计划”教学名师，1人入选教育部、中国教师发展基金会乡村优秀青年教师培养奖励计划；2人成为享受国务院特殊津贴人员。作为国家中心城市、省会城市，广州近年来持续增强教育辐射带动力。积极开展“援藏援疆万名教师支教计划”、省“三区”人才支持计划教师专项计划、东西部扶贫协助人才支援及普通话培训等帮扶项目，选派124名优秀教师支教，有效带动提升受援地教育教学质量，传播了“广州经验”。

回应民声：

解决“四点半”难题 开展校外培训机构整治

近年来，广州近视防控颇有成效，学生近视检出率连续两年递减。不久前，广州被认定为全国儿童青少年近视防控改革试验区。这背后是广州实施“小学兴趣化、初中多样化、高中专项化”体育课程改革，确保全市所有学校开齐开足体育课程，推广体能训练课程。

与此同时，为解决“四点半”难题，回应民生关切，广州市教育部门采取政府给予经费补助、学校无偿提供场地、第三方公益普惠收费、家长部分承担、教师合理取酬等方式，构建校内课后服务机制，减少家长对校外培训的被动需求。同时，广州统筹、街（镇）发力，共摸查校外培训机构8562家，专项治理行动一共关停575家机构，1108家机构承诺不再从事中小学学科类培训业务。

如今，每天下午放学后，广州各所小学依旧热闹。孩子们在学校里参加篮球、街舞、英语话剧、书法等综合素质训练营，家长们也无需再为了下班前接孩子的问题烦心头疼了。

均衡教育：

“6+2+N”让从化、天河两地课堂、练习、测试三同步

目前，广东广雅中学、市执信中学、市第二中学、市第六中学、市铁一中学等11间市属优质学校均已向外围城区辐射延伸，初步实现每个外围城区均有市属教育集团进驻办学。每间市属学校均到外围城区新建1所公办校区。全市共组建39个教育集团，覆盖学校202所、学生27万人。

值得一提的是，广州市教育研究院拓展教育职能，领衔打造广州实验教育集团。教育集团一般在现有学校基础上组建，而广州实验教育集团则依托广州市教育研究院，举办一批具有实验性和先锋性的学校、幼儿园以及教研分院，将教学和教研相结合，推动集团办学多样化、高质量发展，体现广州市教育治理的创新驱动。

2019年，作为广东省唯一、全国首批“智慧教育示范区”四个城市之一，广州秉承以学生发展为本的理念，大力推进智慧教育，引导孩子主动探究和快乐学习的教育，让所有孩子都能享受到优质教育资源。以市教研院牵头推进的智慧教育集群为例，2018年初，“广州实验教育集团从化温泉教育集群”正式挂牌。借助现代信息技术，实现了市中心优质学校对山区学校的精准帮扶，有望解决教育均衡化最后一公里的问题，让每一个孩子尤其是农村孩子享受到公平而有质量的教育。

该集群项目以从化区温泉镇6所区属公办小学和2所区属公办初中学校为对象，以“6+2”为实验区，搭建以教研机构为龙头，市、区、校三位一体的学科教学平台。此外，遴选广州市天河区汇景实验学校等N所市区优质学校，基于现代信息技术，支持“6+2+N”项目学校实现三个同步：同步课堂、同步练习、同步测试。

2018年中考，温泉教育集群“6+2+N”项目成员学校之一的从化桃园中学进步明显。面对飞跃的成绩，该校初三数学老师高素洪感叹：“这在我接手这届初三学生时，是根本不敢想象的！”

推广校园足球

截至2018年底，广州共建成1个全国青少年校园足球试点县区（海珠区），3个省级校园足球试点区，137所全国、211所省级、800所市级校园足球推广学校，以及20所市级校园足球重点基地学校。

教育集团办学

全市共组建39个教育集团，覆盖学校202所、学生27万人。初步实现每个外围城区均有市属教育集团进驻办学、每间市属学校均到外围城区新建1所公办校区。

培育高端人才

2018年，广州新增44名中小学特级教师；96名南粤优秀教师（教育工作者）；2人入选国家“万人计划”教学名师，1人入选教育部、中国教师发展基金会乡村优秀青年教师培养奖励计划；2人成为享受国务院特殊津贴人员。