南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

探索教育改革创新路径，形成示范引领广州教育

2019-06-04 08:03 来源：广州日报
字号减小 字号增大

　　近年来，广州教育在已有基础上继续高水平发展，不断探索教育改革创新路径，坚持立德树人，实现市属优质教育资源集团化办学全覆盖、推动教育全面优质均衡、重视基础教育高层次人才引进，推动民办教育健康有序发展，规范校外培训机构，推进智慧教育创新发展、提升学生体质体能等，形成了一系列在全国产生影响的“广州经验”。

　　通过打造世界前列、全国一流、广州特色、示范引领的现代化教育，为广州经济社会发展提供强大人才支撑、智力服务和创新动力源。

　　创新课堂： 培养德才兼备的时代新人

　　本学期，执信中学初中部举办了一个手抄报展览。孩子们利用寒假回到家乡，或者在广州自己居住的社区了解改革开放40多年来的变化情况，并以手抄报的形式展现。“在这个过程中，孩子们真真切切地看到、听到、感受到改革开放40多年来的成就，国家更加富强，人们的生活越来越好，他们内心的获得感、认同感自然而然生成了。”中学政治高级教师、执信中学政治科组长洪少帆说。

　　为解决好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，广州多所中小学充分发挥教师的积极性、主动性、创造性，因地制宜、因时制宜、因材施教，创新课堂教学，给学生深刻的学习体验，引导学生树立正确的理想信念。思政教师们自觉做为学为人的表率，做让学生喜爱的人，给学生心灵埋下真善美的种子。

　　东川路小学注重书本知识与课外知识、本土资源与品德教学的融合。例如，在四年级的《乡风乡俗》中，老师会借助视频，让学生们观看广州茶楼百态，并让同学们谈谈自己平日里喝早茶的感受，讨论正确的喝早茶的方式。在充满了地方文化色彩的课堂中，同学们感受到了亲情、友情的维系以及文明社交的方式。花都区骏威小学经过历时一年的研究和实践，形成以科技、运动等多主题、特色鲜明的红梦教育体系。该校开展了以“红船少年跟党走”系列科技活动，建立了红色创意搭建、红色3D打印、红色创意编程等多个科技教育项目，以南湖红船模型为载体，通过设计、制作、航行具有时代意义的科技模型，让学生熟知中国共产党的发展历程，使红船精神实践化和形象化。

　　师资建设：

　　去年广州市财政下达人才引进专项资金2920万元

　　好课堂离不开好老师。广州市教育部门以“广州市中小学教师继续教育网”平台为依托，加强思政类课程的开发和建设，2017年以来，共开设思政类全员培训课程405门次，培训约3.59万人次教师。

　　近三年来，广州“引育并举”，努力打造高素质专业化创新型教师队伍。一方面主动出击，组织各区各单位多次赴全国各地开展高层次人才见面考察活动；搭建平台，在从化、花都召开2次“中国百位名师广州峰会”。目前，全市共引进高层次人才62名，2018年市级财政下达人才引进专项资金2920万元。另一方面，持续推进高端人才培养。深入推进广州教育家培养工程和基础教育系统“百千万人才培养工程”；启动中等职业教育“百千万人才培养工程”；完成“百名校长京津沪跟岗访学计划”；认定和培养市级骨干教师1301名；整合建立新一轮广州市教育专家、名校长、名教师工作室并发布主持人479名；启动卓越园长促进工程，提升学前教育师资水平。

　　2018年，广州新增44名中小学特级教师；96名南粤优秀教师（教育工作者）；2人入选国家“万人计划”教学名师，1人入选教育部、中国教师发展基金会乡村优秀青年教师培养奖励计划；2人成为享受国务院特殊津贴人员。作为国家中心城市、省会城市，广州近年来持续增强教育辐射带动力。积极开展“援藏援疆万名教师支教计划”、省“三区”人才支持计划教师专项计划、东西部扶贫协助人才支援及普通话培训等帮扶项目，选派124名优秀教师支教，有效带动提升受援地教育教学质量，传播了“广州经验”。

　　回应民声：

　　解决“四点半”难题 开展校外培训机构整治

　　近年来，广州近视防控颇有成效，学生近视检出率连续两年递减。不久前，广州被认定为全国儿童青少年近视防控改革试验区。这背后是广州实施“小学兴趣化、初中多样化、高中专项化”体育课程改革，确保全市所有学校开齐开足体育课程，推广体能训练课程。

　　与此同时，为解决“四点半”难题，回应民生关切，广州市教育部门采取政府给予经费补助、学校无偿提供场地、第三方公益普惠收费、家长部分承担、教师合理取酬等方式，构建校内课后服务机制，减少家长对校外培训的被动需求。同时，广州统筹、街（镇）发力，共摸查校外培训机构8562家，专项治理行动一共关停575家机构，1108家机构承诺不再从事中小学学科类培训业务。

　　如今，每天下午放学后，广州各所小学依旧热闹。孩子们在学校里参加篮球、街舞、英语话剧、书法等综合素质训练营，家长们也无需再为了下班前接孩子的问题烦心头疼了。

　　均衡教育：

　　“6+2+N”让从化、天河两地课堂、练习、测试三同步

　　目前，广东广雅中学、市执信中学、市第二中学、市第六中学、市铁一中学等11间市属优质学校均已向外围城区辐射延伸，初步实现每个外围城区均有市属教育集团进驻办学。每间市属学校均到外围城区新建1所公办校区。全市共组建39个教育集团，覆盖学校202所、学生27万人。

　　值得一提的是，广州市教育研究院拓展教育职能，领衔打造广州实验教育集团。教育集团一般在现有学校基础上组建，而广州实验教育集团则依托广州市教育研究院，举办一批具有实验性和先锋性的学校、幼儿园以及教研分院，将教学和教研相结合，推动集团办学多样化、高质量发展，体现广州市教育治理的创新驱动。

　　2019年，作为广东省唯一、全国首批“智慧教育示范区”四个城市之一，广州秉承以学生发展为本的理念，大力推进智慧教育，引导孩子主动探究和快乐学习的教育，让所有孩子都能享受到优质教育资源。以市教研院牵头推进的智慧教育集群为例，2018年初，“广州实验教育集团从化温泉教育集群”正式挂牌。借助现代信息技术，实现了市中心优质学校对山区学校的精准帮扶，有望解决教育均衡化最后一公里的问题，让每一个孩子尤其是农村孩子享受到公平而有质量的教育。

　　该集群项目以从化区温泉镇6所区属公办小学和2所区属公办初中学校为对象，以“6+2”为实验区，搭建以教研机构为龙头，市、区、校三位一体的学科教学平台。此外，遴选广州市天河区汇景实验学校等N所市区优质学校，基于现代信息技术，支持“6+2+N”项目学校实现三个同步：同步课堂、同步练习、同步测试。

　　2018年中考，温泉教育集群“6+2+N”项目成员学校之一的从化桃园中学进步明显。面对飞跃的成绩，该校初三数学老师高素洪感叹：“这在我接手这届初三学生时，是根本不敢想象的！”

　　推广校园足球

　　截至2018年底，广州共建成1个全国青少年校园足球试点县区（海珠区），3个省级校园足球试点区，137所全国、211所省级、800所市级校园足球推广学校，以及20所市级校园足球重点基地学校。

　　教育集团办学

　　全市共组建39个教育集团，覆盖学校202所、学生27万人。初步实现每个外围城区均有市属教育集团进驻办学、每间市属学校均到外围城区新建1所公办校区。

　　培育高端人才

　　2018年，广州新增44名中小学特级教师；96名南粤优秀教师（教育工作者）；2人入选国家“万人计划”教学名师，1人入选教育部、中国教师发展基金会乡村优秀青年教师培养奖励计划；2人成为享受国务院特殊津贴人员。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第11期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235