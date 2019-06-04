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关注|广州中考报名人数增加

2019-06-04 08:09 来源：广州日报 刘晓星
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　　中考报名人数在经历了连续数年的下降后，今年终于较上年小幅增加了205人，全市报名总人数90651人。得益于来穗人员随迁子女政策调整，符合公办普通高中报考条件的随迁子女大幅增加，截至目前全市共有24190人通过资格审核，较上年增加9378人。

　　近日，广州市高中阶段学校招生现场咨询会在琶洲展馆举行。由于今年是广州市中考改革过渡期的第一年，考生和家长们都询问得非常仔细，大部分人都带着小本子边听边记。

　　高中学位数大于报名升学人数

　　今年全市中考报名总人数90651人，较上年增加205人，其中户籍生61893人；非户籍生28758人。今年得益于来穗人员随迁子女政策调整，报考公办普通高中的随迁子女资格从“四个三”调整为“两个有”（有广州三年初中完整学籍、父母一方或其他监护人持有在广州市办理且在有效期内的《广东省居住证》），符合公办普通高中报考条件的随迁子女大幅增加，截至目前全市共有24190人通过资格审核，较上年增加9378人。

　　在广州市招生的各类高中阶段学校（包括普通高中、职业高中、普通中专、技工学校）共226所，总计划96323个，招生规模保持稳定，提供的高中阶段学位数继续大于全市报名升学人数。其中普通高中计划53717个；73所（含校区）国家级示范性普通高中和广州市示范性普通高中（下简称“示范性普通高中”）招生计划共39585个，较去年增加5496个，示范性普通高中学位占比达73.69%。中职学校计划42606个，其中省级重点以上中职学校计划36598个，优质学位占比85.90%。

　　家长可提前了解宿位分配方案

　　除了分数线、志愿填报技巧、分班情况等热门问题，今年的考生和家长还尤其关注宿位。今年取消了高中阶段学校宿位投档限制，宿位不再作为投档录取规则之一。宿位不足的学校由学校制定宿位分配方案并向社会公开，考生入学后，由学校按方案进行宿位分配。

　　在执信中学的展位前，一名家长便反复询问宿位问题，假设了各种情况。最后，接受咨询的老师的一句话给家长吃了一颗定心丸：“执信中学从来没有出现过住得远的学生却无法住校的情况，肯定能够满足学生的需求的。”

　　值得注意的是，这并不代表所有学校的情况，一些宿位不太足的学校，在宿位安排上，存在一定的先后顺序。广州市招考办提醒，对于有住宿需求的考生，需仔细查看《报考指南》第七部分各学校备注宿位数，对宿位不足的学校，要向学校了解宿位分配方案，以免入学后因宿位无法提供造成上学不便。

编辑： 罗予岐

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