高考考生凭证 地铁优先通行

端午假期即将到来，同时一年一度的高考也将于6月7日、8日举行。

端午假期即将到来，同时一年一度的高考也将于6月7日、8日举行。端午节期间，预计广州地铁客流最高峰将出现在节前一天（6月6日），线网客流或超1000万人次。据了解，今年广州地区高考总人数约7.6万，共55个考场分散在全市各区。为满足市民节日期间以及高考期间乘车需求，广州地铁将采取调整运力、开设绿色通道、设置“爱心助考驿站”和严控噪音等措施做好服务保障工作。

端午假期最后一天（6月9日），为方便市民假期出行同时满足返程客流需要，地铁线网将延长运营服务时间1小时。

站内为考生备“爱心文具袋”

为方便考生出行，邻近考点及全线网执行常态化客流控制的车站将在进出闸机、客控点及安检点处设立考生专用绿色通道，考生可以凭准考证快速通行。同时，一旦考生在赴考乘车过程中遇上票卡无法正常进出站或其他特殊状况，车站将优先灵活处理，确保考生快速、顺畅出行。

针对考生时常忘记携带文具情况，广州地铁在邻近考点的33个车站均准备了“爱心文具袋”，其中配有黑色签字笔、2B铅笔、橡皮擦等备品，忘记携带考试用品的考生可凭准考证到车站客服中心处免费领取。同时，考虑到广大考生出行需求，车站还准备了便民药箱、便民雨伞、一次性雨衣及防水鞋套，以备考生不时之需。

高考期间严控施工噪音

从5月31日至6月9日，广州地铁严格要求各在建工地遵守文明施工管理规定，提前制定施工计划，夜间22时至次日7时停止夜间施工,杜绝噪声扰民现象发生。高考期间，考场周边500米范围内工地现场全天禁止噪音、震动施工作业。

高考期间，广州地铁将在具备条件的施工项目附近持续开展“高考志愿服务”。除了继续在广州113中（东方校区）设置高考志愿服务点外，广州地铁还将计划在临近地铁十号线署前路站（工程暂定名）的广州七中附近设置志愿者服务站，为师生、家长提供饮用水、应急文具、休憩点等服务。