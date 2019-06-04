粤将开电竞专业 不只是教打游戏

因电竞专业刚刚兴起不久，人才需求量大。目前行业薪酬大多比其他行业同等岗位高出30%。

6月2日，在广州现代信息工程职业技术学院，超竞杯“王者荣耀”校园电竞联赛决赛正在上演。随着选手们精妙的配合，现场响起一次又一次的掌声。

当电竞成为一门正式专业，会是怎样的？记者了解到，今年，广州现代信息工程职业技术学院将试水电竞相关专业，开设电竞赛事管理和电竞俱乐部管理两个专业方向，招生计划共4个班200人，每个专业方向100人。

早在2016年，教育部将“电子竞技运动与管理”列入增补专业，使“电竞专业”成为正式教育的一部分，全国20余所高校在2017年招收了电竞方向学生。

作为游戏开发商的聚集地之一，广东目前并没有电竞相关专业的开设。而今年，广东高校将迎来“电竞专业”元年。记者了解到，除了广州现代信息工程职业技术学院，广州体育学院、广东创新科技职业技术学院也将于今年开设电竞专业。

“电竞专业不是教学生打游戏，而是针对游戏管理、策划、节目制作、赛事主办等全流程培养复合型人才。”广州现代信息工程职业学院互联网学院院长曾金平表示，其实从专业的名称可以看出，这些学生并不是以“打游戏”为主，未来的发展方向也不都是成为职业电竞运动员，“我们申请开设的专业不是培养电子竞技职业选手，而是培养电竞行业的从业人员，即使不会打游戏也不影响读这个专业。”曾金平透露，电竞专业学生的学习将以“工学交替”的形式进行，由在校学习和赛事、俱乐部实践两部分组成，各占比50%。

电竞行业作为新兴行业，目前人才缺口以及未来薪酬如何？作为广州现代信息工程职业技术学院电竞专业的合作教学方，超竞教育副总经理王燕嵩表示，电竞行业的人才可用“奇缺”来形容。“目前电竞行业的人才大多来自其他行业，比如俱乐部管理人才多是来自企业管理，赛事管理类人才也大多并非电竞专业从业者。”

日前，腾讯携手超竞教育发布了《2019年度中国电竞人才发展报告》。报告显示，截至2018年底，中国电竞相关行业从业者中，电竞生态从业者7.1万人。根据行业调查结果和行业复合增长率估算，预计到2019年底，行业从业者整体劳动力需求规模将会达到33.15万人，这意味着缺口将近80%。

在薪酬方面，王燕嵩介绍，因电竞专业刚刚兴起不久，人才需求量大。目前行业薪酬大多比其他行业同等岗位高出30%。