南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

粤将开电竞专业 不只是教打游戏

2019-06-04 08:03 来源：南方日报
字号减小 字号增大

　　6月2日，在广州现代信息工程职业技术学院，超竞杯“王者荣耀”校园电竞联赛决赛正在上演。随着选手们精妙的配合，现场响起一次又一次的掌声。

　　当电竞成为一门正式专业，会是怎样的？记者了解到，今年，广州现代信息工程职业技术学院将试水电竞相关专业，开设电竞赛事管理和电竞俱乐部管理两个专业方向，招生计划共4个班200人，每个专业方向100人。

　　早在2016年，教育部将“电子竞技运动与管理”列入增补专业，使“电竞专业”成为正式教育的一部分，全国20余所高校在2017年招收了电竞方向学生。

　　作为游戏开发商的聚集地之一，广东目前并没有电竞相关专业的开设。而今年，广东高校将迎来“电竞专业”元年。记者了解到，除了广州现代信息工程职业技术学院，广州体育学院、广东创新科技职业技术学院也将于今年开设电竞专业。

　　“电竞专业不是教学生打游戏，而是针对游戏管理、策划、节目制作、赛事主办等全流程培养复合型人才。”广州现代信息工程职业学院互联网学院院长曾金平表示，其实从专业的名称可以看出，这些学生并不是以“打游戏”为主，未来的发展方向也不都是成为职业电竞运动员，“我们申请开设的专业不是培养电子竞技职业选手，而是培养电竞行业的从业人员，即使不会打游戏也不影响读这个专业。”曾金平透露，电竞专业学生的学习将以“工学交替”的形式进行，由在校学习和赛事、俱乐部实践两部分组成，各占比50%。

　　电竞行业作为新兴行业，目前人才缺口以及未来薪酬如何？作为广州现代信息工程职业技术学院电竞专业的合作教学方，超竞教育副总经理王燕嵩表示，电竞行业的人才可用“奇缺”来形容。“目前电竞行业的人才大多来自其他行业，比如俱乐部管理人才多是来自企业管理，赛事管理类人才也大多并非电竞专业从业者。”

　　日前，腾讯携手超竞教育发布了《2019年度中国电竞人才发展报告》。报告显示，截至2018年底，中国电竞相关行业从业者中，电竞生态从业者7.1万人。根据行业调查结果和行业复合增长率估算，预计到2019年底，行业从业者整体劳动力需求规模将会达到33.15万人，这意味着缺口将近80%。

　　在薪酬方面，王燕嵩介绍，因电竞专业刚刚兴起不久，人才需求量大。目前行业薪酬大多比其他行业同等岗位高出30%。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第11期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235