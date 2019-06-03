大咖齐聚广州，共探保育园与幼儿园设计的关键

6月2日，“原生态中保育园与幼儿园设计的关键”公益讲座在广州开讲。

6月2日，黄浦书院、Smileschool笑笑教育牵手亚洲著名幼儿园及保育园设计师日比野拓先生在广州开展“原生态中保育园与幼儿园设计的关键”公益讲座。来自保育界的从业人员、众多家长齐聚一堂，讲座通过主题分享、沙龙互动、现场交流等形式，让大家了解到保育园区的设计及布置是一项严谨和专业的工作，更应该从孩子的需求出发。

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给孩子一个独立、自由、真实的空间

当下，面临90后新生代父母没有时间及精力全程投入到照顾孩子、隔代照顾存在观念差异、行业质量层次不齐以致难以选择等困境，0-3岁学前教育行业的发展与完普，对于新晋父母甚至于整个社会都有重要意义。

有专家指出，3岁以下婴幼儿托育中心面临着两个较大的挑战，一方面是增加公共托育服务，另一方面是是照料和教育的融合。随着经济社会的发展，对于3岁以下孩子的养育理念和方法也要与时俱进。笑笑教育是全国首家0-3岁托育中心，旗舰店规模达3000平方米。本次讲座也是“六一”儿童节之际，笑笑教育联手国际上知名设计大师，送给孩子们的一份“特殊礼物。

“不要剥夺他们的好奇心，不要让他们害怕失败，让孩子们敢于挑战；没有什么答案是固定的，要让孩子们自己去摸索，自己去思考；幼儿园里面就是尽可能创造多的问题，让他们自己去思考，授人以鱼不如授人以渔。”在讲座中，日比野拓先生强调，幼儿园以及保育园在设计上要尽量单纯，它是教育场所而不是游乐场，孩子去那里是为了更好地成长。

日比野拓先生表示，大人们教给孩子的，不应该是畏惧伤害，而是有面对危险的能力和勇气。他认为，应该提供一个环境，让孩子们能够自己去独立思考，独立学习，独立创作。真正适合孩子成长的设计，需要从孩子将来的生活考量，赋予他们自我保护能力，让孩子懂得受伤也是学习和成长。

广东幼教积极响应实现标准化

为解决学前教育短板，广东重视幼教人才培养，积极扩大普惠性学前教有资源，着力提升学前教育保教质量。日前，广东学前教育学院正式在广东第二师范学院挂牌成立，未来将专注于全省学前教育教师培养，打造学前教育本科人才培养基地。

记者了解到，笑笑教育6年来根据12806个孩子的成长数据，及中国家庭的教养特征，成功探素出一套标准化的0-3岁日间照料标准体系：包括教师标准化、课程标准化、测评标准化、线上标准化。

在讲座沙龙上，国内外专家学者就学前教育行业发展、学前教育师资培养、面向未来的0-3岁幼儿园设计等方面进行了精彩分享。华南师范大学教育科学学院郑福明副院长表示，高职学前教育专业具有很大开放性与可变性，培养出的人才与当地的市场需求、职业需要、行业发展状况以及产业现状等有着十分紧密、直接的联系。

中山大学校徽设计者姚友毅教授也提到，笑笑教育作为一家专业的保育机构，在他们的的设计中，较好地融入了日比野拓先生推崇的“自然、真实、朴素、舒适”概念，多处的留白空间，让孩子们在接触新事物并在感受它变化的过程中，培养了敏锐的感知与表达能力。

据介绍，为了有效实现师资队伍建设与专业实践基地的无缝对接，华南师范大学、广东第二师范学院将和一批基础好、有实力、有发展前景的幼儿园机构达成合作关系，通过创建实践基地的模式，达到教育实践和理论研发结合，促进学前教育专业人才的发展。