广州多所示范性高中相继公布首次自主招生初审名单

广东实验中学天河附属学校、广雅实验学校、育才实验学校、中大附中等民办中学的学生颇受青睐。

日前，广州的省、市属示范性高中以及每区一所示范性高中相继公布了参加广州中考首次自主招生综合能力考核的考生名单，记者梳理发现，广东实验中学天河附属学校、广雅实验学校、育才实验学校、中大附中等民办中学的学生颇受青睐。

名校佳绩：省实天河130多人次入围四大名校初审名单

今年全市共有22所示范性普通高中试行自主招生，招生总计划1274个。其中省、市属示范性普通高中11所，招生计划共660个，面向全市招生；区属示范性普通高中11所（每区1所），招生计划超600个，面向本区招生。普通高中学校对报名考生进行资格审核，按不超过自主招生计划5倍的人数，确定参加本校综合能力考核的考生名单。

从日前公布的入围综合能力考核的名单来看，华附、省实、执信、广雅四所老牌名校中，省实天河入围人数最多，有136人次。育才实验有67人次入围，中大附中有65人次，广雅实验有80人次。

作为近年来势头正猛的顶尖高中，二中、六中、广大附中和广铁一中初审入围名单同样生源质量上乘。二中的初审名单里，有89人次来自二中苏元、73人次来自省实天河、40人次来自二中应元。六中初审名单中有29人来自珠江中学、19人来自中大附中；广大附中和铁一的名单中，大部分都来自本部初中。

总体来看，获得22所示范性高中自主招生综合能力考核资格学生较多的初中学校分别有天河省实、广州中学、荔湾真光实验学校、广大附中、中大附中、二中苏元、华附新世界学校、江南外国语学校（北校区）、广州市第七中学、育才实验和广雅实验等。

集团办学自主招生可向内部初中学校倾斜，从考核名单中可以明显看出集团内部初中报考集团高中学校的优势。例如在省实公布的202人名单中，省实天河就有111人，占了一半以上。广雅实验和白云广雅共有109人进入广雅的考核名单，接近总人数的1/3。二中苏元和二中应元共有129人入围考核名单，超过总人数1/4。

牛娃出彩：500余人同时上榜两所学校

由于每个考生可以报两个志愿，本次公布的考核名单中，共有5341名学生，其中超过500人同时上榜两所学校，可谓牛娃中的牛娃。那么，这些示范性高中，都青睐怎样的牛娃呢？从各校的自主招生简章便可窥见一二。

华附表示具有综合素质优异、学科特长突出及创新潜质优秀的初三毕业生均可申请。

广东实验中学要求考生具有浓厚的学习兴趣，有扎实的文化基础、优秀的学习潜力和突出的思维品质。学科特长突出，在某一文化学科领域有突出的认知能力、思维能力和创造能力，富有探究精神。全面发展，有体艺爱好或特长，有参加社会实践活动。

广雅中学青睐在初中阶段学业成绩拔尖、综合素质优秀、学科特长突出，具有出色的学术潜质、思维能力和创新能力，具有远大志向和社会责任感的初中应届毕业生。执信中学招收初中阶段综合素质优秀，学科特长突出，志向远大，社会责任感强，具备发展潜能与创新潜质的2019届初中毕业生。

名校综合能力考核考些什么？

华附：1.中英文表达能力评估；2.数理思维能力评估；3.物理实验操作能力评估；4.初中阶段所获成果认定。

省实:综合能力考核采用个人单独面谈的形式。每组评委3人，各评委根据考生面谈表现独立打分。考核过程中评委不得携带通信工具。考核当天，考生通过抽签确定考核组别及考核顺序。考核过程中，考生个人信息将被屏蔽，待考生与已考生实施分流，考核过程全程录像（录像保存半年）。

综合能力考核具体分3个环节进行，总分100分，其中综合素质25分、人文素养35分、科学素养40分。

六中：硬笔书写水平评估；中英文表达能力评估；数理思维能力评估；申报类型相关能力评估和初中阶段所获成果认定。

提醒：后续批次填报更加重要

业内人士表示，从今年的情况来看，可参与自主招生的学校比往年独立批的学校少了，由此可见，相比独立批，自主招生的竞争可能更为激烈，这也意味着更多牛娃可能会在后续批次被录取。因此后续批次的志愿填报显得尤为重要。首先，那些在自主招生中折戟的牛娃，会再拼提前批的指标到校以及统招。指标到校实际是校内竞争，因此无论是否参与了自主招生的学生，都应该关注自主招生最终的结果。看看自己同学校的尖子同学是否通过了自主招生。进而结合自身成绩在学校的大概位置，评估自己指标到校志愿组首志愿被目标学校录取的概率。注意三个指标志愿拉开梯度，不要盲目填报，也不要浪费志愿。

对于入围了自主招生考核名单的考生来说，由于各校在全市统一安排的6月29日至30日组织开展综合能力考核，也就是在中考过后。在距离中考只有不到一个月的时间里，还是要全力以赴拼中考，不要把希望寄托在自主招生上。等到中考结束后，再全力备战自主招生。