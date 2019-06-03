高考冲刺阶段文综理综抢分攻略

高考“最后冲刺”阶段，如何张弛有度、舒缓平稳地复习、度过？羊城晚报记者邀请了华附、省实、广大附中的名师，为考生们预测文综和理综的试题趋势，传授临考经验。

高考“最后冲刺”阶段，如何张弛有度、舒缓平稳地复习、度过？羊城晚报记者邀请了华附、省实、广大附中的名师，为考生们预测文综和理综的试题趋势，传授临考经验。

政治：关注流浪地球等话题

广州大学附属中学高三政治备课组长 黄志勇

黄老师分析，今年思想政治学科的命题，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，考生应领会上述会议的精神实质，并发掘其与考点相对接的内容。

考生要重点关注去年4月至今年3月的重大时政，尤其是涉及国内的。

具体可留意电子商务法、民营经济、新个人所得税法、港珠澳大桥、外商投资法、中国国际进口博览会、“枫桥经验”、党和国家机构改革、《告台湾同胞书》发表40周年纪念大会、西藏民主改革60周年、中非合作论坛北京峰会、流浪地球、纪念五四运动100周年大会、庆祝改革开放40周年大会等。

最后阶段：研读历年真题 熟悉广模试题

在最后阶段，考生应逐一细做全国三套卷的历年真题，研究其考点布局、话题选择、分数配置、语言风格、设问指向等，做到心中有数、熟能生巧，如备考时间不足，至少要细做《2019年普通高等学校招生全国统一考试大纲的说明·文科》中思想政治部分的题型示例。

另外，本年度广州市教育研究院命制的调研、一测、二测，也应再次熟悉。多年实践证明，全国卷的话题与该年的广州三套模拟试卷具有很高的相关度。

临场Tips

保持平和心态，做题先易后难。优等生确保能高质量地完卷，中等生保证能较高准确度地完卷，其他考生应准确做完容易题。

历史：人类命运共同体等或成命题切入点

广东实验中学高三历史备课长 李瑾

李老师指出，复习的过程中一定要关注现实热点，如社会主义核心价值观和中国传统文化、“一带一路”倡议、人类命运共同体等内容。还要关注周年纪念，如五四运动100周年、建国70周年、改革开放40周年等。这些都可能成为今年高考命题的切入点。

最后阶段:善用三类资源

一是教材。教科书上的内容是学生理解世界的“根据地”，考前翻翻书，既可减少知识的模糊点，还可与当前时事热点结合展开思考。

二是高考题。考前把近三年的试卷再看一遍，好好揣摩。通过研究高考题，了解试卷的结构，理解命题者的命题立意和方法。

三是模拟题。保持每天一定量的定时训练，保持题感，养成熟练的学科方法。

临场Tips

答题时，注意审题，题目问什么就答什么；答题一定要分层次，要点化、序号化；突出关键词；字体要工整、清楚；不要大量照抄原材料，至少做到“摘词不抄句”；史实表述要准确；一定不留空白。

地理：切忌脱离素材凭空想象

广东实验中学地理科组长 黄志坤

黄老师分析，地理学科高考试题是考查学生的地理学习能力和学科素养。具体来说，就是考查学生对相关地理基础知识、基本技能的掌握程度和综合运用所学知识分析、解决问题的能力。

最后阶段：回归基础和课本

考生可以回归基础和课本，重温和落实好地理学科的核心原理；回顾错题，找出易错的知识点，并且有针对性地加强复习。最后阶段不宜“题海”战术，但可做适量的题目以保持题感。选择题训练可利用零散的时间，练速度和准确率；综合题训练则需要安排完整的时间，注重练审题、疏理思路、提高文字表达的准确度。

临场Tips

首先要做到精准审题，看清问题及试题的具体要求；然后仔细研读试题背景材料，从中获取并解读有效地理信息，理解试题所呈现的地理现象、地理过程和地理问题；最后要充分运用题目提供的素材作答。答案的表达要专业、精炼和准确，逻辑关系正确。

生物：关注生物多样性、传染病防治、提高农业效率问题

华南师范大学附属中学生物科组长 刘桦

刘老师分析，近年在高考重点考查的核心知识，包括植物生理（重在光合作用、呼吸作用）、遗传学（遗传规律、假说演绎法、基因表达）、动物生理（神经体液与免疫调节）、种群和群落、生态系统的结构与功能、基因工程、细胞工程和微生物等。

他提醒考生，关注环境、健康与农业问题，“环境问题关注生物多样性的保护，生态现象的分析等；健康问题关注艾滋病等一些传染疾病的预防与治疗；农业问题关注间作套种，如何提高农业效率。”

最后阶段:反思比做题重要

“虽然只有不到10天时间，从生物学科的角度，还是有不小的提升空间。”刘老师送给考生三句话：“反思比做题重要，基础比难题重要，信心比分数重要。”

要看的是课本（核心知识）、大考+高考试题（同类题型反思；错题反思）、错题本；要做2套左右精选套题（保持热度）；提升语言表达能力。

临场Tips

建议选择题6分钟左右完成，选做题6分钟，非选择题25分钟。

非选择题审题是基础。要慢审题，快答题。在认真审题的基础上，针对问题，应用有关生物学原理和规律求解。其基本思维过程为：联想（找到对应原理）→推理（运用原理分析相关生命活动）→判断（得出结论）。

物理：联系生活实践的题目或增加

华南师范大学附属中学物理科组长 赵建辉

赵老师分析，今年高考必将是2018年高考风格的延续，但考核目标和指导方针有微调，加上了“思想道德素质”，大力引导学生从“解题”向“解决问题”转变，对考生的“思想观”和“科学观”要求更明确。

“今年高考命题会更加注重对学生物理核心素养的考查，那些联系学习生活和生产劳动实践、考查学生解决问题能力的题目可能会有所增加，还可能会增加一些设计性实验，考查学生创新思维能力。”赵老师说。

最后阶段:扫描考点 不留盲点

考生要回归教材，强化基础，牢构知识网络。建议对照考试说明中的考点逐一扫描，不留盲点。通过结合考试说明研究教材的方式，对教材中的内容进行深层次思考，对学科知识有更深入的理解。

同时，强化错因分析，及时查漏补缺，以规范赢高考。

临场Tips

拿到试卷之后，不要忙于做题，应快速通览试卷，大体了解试卷的概况，坚持先易后难、先熟后生、先高后低的答题策略；阅读要快，审题要慢；书写要快(但要工整)，计算要慢且要细心。

化学：通过相似情境可找到解题思路

广州大学附属中学高三化学备课长 陈慧梅

陈老师分析，高考化学试题历年来题型稳定，结构相同，关键是难度变化不大，考生不必有过重的心理负担。

虽然每年题目都会出现一些新的陌生情境，但万变不离其宗，“只是把大家熟知的基本化学概念和化学原理换了一件新的外衣而已，只要沉着应对，想想新情境与平时哪类题型相似就可以找到解题思路了。”

选择题是得分的关键，要舍得花时间做好它，认真比对四个选项选出最合适的。

最后阶段:对照大纲查看是否过关

在剩下的时间，考生可以再看看近三年的高考试题，重温一下高考题的出题形式和思维方式。可以对照今年的《化学考试大纲》查看自己是否已全部过关，能做到正确复述、再现、辨认，能正确判断、解释和说明相关化学现象和问题，在理解本质区别与内在联系的基础上，运用所掌握的知识进行必要的分析、类推或计算，解析、论证一些具体的化学问题。必要时可以再看看教材。

临场Tips

考生要“慢审题，快做题”。审题要边审边标记，弄清题中已知、未知、设问等给予的信息，建立起一幅较为清晰的化学情景，再挖掘出隐含条件，找出各个量之间的内在联系，与化学原理和元素化合物知识相结合，规范答题。遇到熟悉的题目不要有思维定势，不要把简单问题复杂化，要镇定下来认真分析。