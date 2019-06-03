短期冲刺班 功利之心要否？

培训机构针对期末考试复习推出冲刺班、特训班，报读的人也越来越多。

期末考试已进入一个月倒计时的阶段，对于一些处于升学阶段的学生而言，期末考试成绩可能成为升学的敲门砖，重要性不言而喻。不少学生和家长发现，针对期末考试复习的短期冲刺班越来越多，是否需要为了期末考试而特别报班学习？多家培训机构的负责人表示，报读短期冲刺班的学生确实在明显增加，个性化需求之下，今年市场的短期冲刺班形式更加多样，而要想取得更好的学习效果，还需要掌握复习总结的策略和方法。

【市场现状】

复习冲刺班形式多样

近日，不少家长发现培训机构针对期末考试复习推出越来越多的冲刺班、特训班，报读的人也越来越多，那么是否需要为了期末考试而特别报班学习？

丁女士的孩子已经上初中了，她告诉记者，女儿平时都不上补习班，但从四年级开始就一直参加期末考试复习的短期班，针对期末考试的特训会将一个学期的知识点和考点进行梳理，并有一些易错题的练习，她觉得辅导比较有针对性，对孩子期末考试提升也比较明显，花费也不太大。之所以采用这种方式，是因为小学高年级的期末考试成绩对小升初升学非常重要。业内人士表示，以前，通过校内成绩推荐加上综合素质面谈考查心仪的学生是小升初升学普遍采用的方式。不少优质民校要求学生在报名时，提供五、六年级的《学生成长记录册》的学习等级和班主任评语页面，有些还要求四、五年级的，以供招生录取参考。而随着中考自主招生、指标到校的名额占比提升，期末考试成绩在竞争中的作用也更加明显，因此，期末考试也更加受到重视，而复习的效率和方法对于提升成绩的效果有明显影响。

从今年各培训机构推出的期末短期冲刺班来看，无论是科目、课程设置还是课堂形式都更加多样化，课程时间多以两到三次为主，授课模式不仅有线下的也有线上的。明师教育有关负责人表示，目前短期冲刺班开设对象为非毕业班同学，都是以全学期知识梳理，重难点复习为主。线下小班课程为2讲，每讲120分钟。学而思广州分校今年推出的短期班变化较大，小学、初中、高中均开设期末复习短期班，涵括多个科目，既有面授班，也有在线课程，并对备考需求和关注点不同的学生进行分析，细分为不同类型的复习短期班。比如针对高中年级推出了两种类型的复习短期班，一是根据学生所在学区和学校开设的面授定制复习短期班，课程时长为2.5小时，主要是总结备考要点和精华。二是查漏补缺，个性化复习的在线专题课，每节课授课时长为30分钟到1小时，学生可以利用碎片化时间学习，学习自己不会的知识板块或某类题型。从形式来看，也有创新。今年卓越增设了一对三期末实战课，课程采取2+1模式，2次考前线下一对三面授课加一次考后线上试卷分析课。该课程目前开设了小四、小五、初一、初二、高一、高二四个年级语数英物化五个学科，不仅是冲刺期末考还涉及考后的查漏补缺。

复习短期班必须有针对性

【划重点】

花上数百元，学习两三个小时，是否真能快速提升学习成绩，哪些学生报读更容易有效果呢？

业内人士表示，短期冲刺班最大的特点是有针对性地复习，在大数据统计和考点方向把关前提下，对高频、核心知识点进行梳理再对应强化训练。希望在考试之前能够有老师带着梳理考试的高频考点，掌握复习重点方向的学生可以根据自己的实际情况进行报班，针对自己的弱项进行复习。尤其是那些校内知识点掌握得不牢靠、平时考试因粗心、训练少、 考试临场经验不足常常失分的学生参加短期班效果最明显，往往会有一个很快的提高。

明师教育有关负责人表示，从报读人群来看，短期冲刺班其实是适合全体学生报读的，教学为本学期学习内容，难度与期末考相当。主要是让同学清晰回顾本学期各科学了什么，每个知识点之间的联系，如何将本学期学的解题方法灵活运用到综合解题当中。中等或偏低水平的同学最大特点是不会系统地归纳知识架构，在众多重难点前难以有效复习，也不知道应该从何复习，对于这类同学报读效果也最为明显。

不同基础、不同学科学习效果也不相同。卓越初中数学研发负责人关宇恒老师表示，对于数学学习而言，平时成绩在60%~85%这一分数段的学生一般会存在缺乏知识系统归纳梳理的问题，对考试知识点频率没有时间做统计、研究，方法归纳比较零散，需要学习知识梳理的方法，标记自己的错误的题目和不懂的题目，进行反思，并且总结归纳每类题的解题突破口和模板。

卓越初中物理研发负责人赖发光老师则表示，学生平时在学校的测试在70分以上比较适合报读短期冲刺班。复习课比较强调物理的基本思维方式，比如受力分析在不同场景的应用，学生具备这样的思维方式就可以解决大部分力学问题。同时，根据解题方法的相似性，将很多问题做了分类，这样有助于学生深入理解某些解题方法，机构也会介绍一些巧妙的解题方法，锻炼学生的思维能力。

学而思广州分校初中英语部郭慧老师表示，只要做到课上认真听讲，考点重点掌握透彻；课后及时复习，解题技巧牢记于心；讲义题目反复看，哪里不懂问哪里；老师指点记心中，紧跟规划不用慌，相信会取得明显的效果。如果只是随大流报一个复习短期班去上课，并不清楚自己哪方面薄弱，做不到有的放矢，盲目复习导致效率过低，没有把握到复习的核心所在，考点重点没记全，则会出现学习效果不佳的情况。

多种复习方式可交叉使用

【复习有招】

无论是否参加期末短期冲刺班，想取得好成绩，期末复习都需要重视，掌握有效的复习方法往往可以事半功倍。

学而思广州分校初中英语部郭慧老师建议，针对不同的知识板块要有不一样的复习方法，比如，语法复习容易混乱的，建议要有一个框架意识，即复习每一个语法点，就要知道对应的语法点的基本内容，同时要复习常见语法考点。其他不同的题型也有不一同的做题技巧，考前也要学习答题技巧，例如在做阅读的时候细节题要记得画好关键词；写作文的时候思路要清晰，遵循一审二圈三分段的思路解题。要注意的是，英语是连贯性很强的科目，功在平时。

小学语文的复习可以采取查漏补缺式的方法。学而思广州分校语文部教研负责人张彩君老师建议，对于小学阶段的孩子们来说，期末考试的范围就是1~8单元，每个单元的重点字词、积累运用以及古诗都是期末考试必考的内容。所以第一轮复习的时候可以以“秋风扫落叶”的方式全面排查，第二轮建议找到近三年的期末考试真题做一做，基本上可以圈定重难点。在阅读方面一定要养成回归文本的意识，所有题目都要契合文本中心来回答，在平时做题时可以有意识地训练找文本中心的能力，一般中心会在文段末出现，如果没有也可以从作者表明的情感、主要人物的品质或者文章阐述的道理等几个方面去抓取。在写作方面，小学考到单元作文的概率比较高，功夫在平时，认真对待每次单元作文，潜心修改，如果每个单元都能锻造一篇经典作文，期末考试时会很受益。

总之，复习的方法多种多样，不同的方法适用于不同的人，应在实际运用中找到适合自己的复习方法，同时应注意不断地变换复习方法。

卓越教育有关人士表示，期末复习时一般可以采用六种方法：

一.过电影复习法，即回顾本学期学过的内容，把所有的知识要点在脑子里像放电影一样再过一遍，加深印象，这样比捧着书本去复习，效果会更好；

二.归类列表法：在头脑中构建起一个知识网络，从而形成一个完整的知识体系。例如:把本学期学过的古诗进行整理，把学过的各种偏旁部首的字进行整理和词语分类整理等；

三.读写结合法:识记字词，有一个小窍门，就是一边读，一边用手比画，手和嘴一起动，这样记得快，记得牢；

四.查漏补缺法：在对知识点进行梳理的时候应抓住重难点，还可以把平时作业中所出现的错误，再进行一次分析，确保不再犯同样的错误；

五.交叉复习法：同时面临几门课程的复习任务时，最好采用交叉复习的方式，如先复习语文，休息后换成数学，再之后又变成别的科目，这样复习的好处是不会使学生产生厌倦心理；

六.多种方式复习法：长时间用同一种方式复习效果不好，尤其对于小学生更是如此。比如复习语文，可以让学生以朗读、背诵、默写、造句、写作文等不同的方式变换进行。复习数学，可以让学生看书、记公式、做练习题(计算题、应用题)，而且习题也要注意变化题型。

还可以根据时间的长短，采用不同的复习策略。如果时间很宽裕，可以让孩子从头至尾将书过一遍;如果时间紧迫，再平均分配时间显然不合适，就得重点复习自己的薄弱环节，以便达到理想的效果。