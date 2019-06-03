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加拿大设 “学生直入计划”

2019-06-03 09:07 来源：羊城晚报
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　　据加拿大《明报》报道，近日，加拿大联邦移民部留学签证申请网站更新通知称：专门为中国、印度、菲律宾和越南设立的“学生直入计划”（Student Direct Stream，SDS）留学签证，申请审批时间缩短为20个工作日以内。

　　据了解，“学生直入计划签证”是加拿大政府针对获得来自加拿大认可的大学或学院录取，并持有6分雅思成绩单或被认可的加拿大高中文凭的留学生，设置的一项简化流程项目。

　　据联邦移民部发言人卡伦介绍，当前，加拿大有关部门处理来自中国内地和香港的常规留学签证申请，审批时间需要5周时间，SDS证申请也需要3周时间。“现在我们承诺，SDS绝大多数申请将在20个工作日内完成审批。”

　　卡伦还说，“自从2018年联邦移民部开设SDS留学签证项目后，成功地减少了留学申请人的签证等候时间。2019年5月1日起，我们要求申请SDS留学签证必须在网上进行，这既加快了签证审批程序，又减少了递交错误或不完整申请材料的情况，提高了工作效率。对于无法提供全面证明文件的申请人，依然可以通过网上或前往当地加拿大签证申请中心(VAC)申请常规留学签证。”

　　据了解，陪同赴加留学的申请人配偶或子女同时申请访问签证或工作签证时，也能享受快速审批程序，即获得更快的签证审批时间。但是陪同的父母不享受这项优惠。

编辑： 罗予岐

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