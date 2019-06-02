美育芳华，“匪媒不得”系列展览于6月1日—9日展出

5月31日下午，由暨南大学文学院主办的“匪媒不得——暨大戏文师生当代艺术实践与对谈”活动开幕礼在广州53美术馆A馆举行。

5月31日下午，由暨南大学文学院主办的“匪媒不得——暨大戏文师生当代艺术实践与对谈”活动开幕礼在广州53美术馆A馆举行。本次展览主题“匪媒不得”出自《诗经》中的“取妻如何，匪媒不得”；除了强调媒介教育的特质之外，还寓意教育本身的沟通、连接、启迪等“媒”之功用。广东省内文艺界与学术界的知名人士、53美术馆负责人、特邀艺术家及众多师生齐聚一堂，共享视觉盛宴。

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暨南大学文学院院长、本次展览的项目监制程国赋在开幕式上发表致辞，他介绍了暨大文学院90年的历史和教育成就，并强调本科教育在高校教育中的重要作用，以及本次展览集合教学和艺术创作双重内涵的意义。

作为本次活动的策展人，暨南大学戏剧影视文学专业的吕甍老师现场为大家介绍每一件作品的构思、创意与创作历程。形体装置多媒体作品《无形》以快闪的形式开始，完成唯一一次现场表演，也是该作品最后的组装，标志着“匪媒不得”正式开展。

恰逢暨南大学文学院建院90周年之际，“匪媒不得”系列活动再度深入媒介变迁与艺术教育这一时代话题，尝试以暨大戏文创办十四年的教育成果与当代艺术对接，形成从课堂到展馆、从教育成果到艺术作品、从学生到创作者的跨域尝试与思考。

本次活动分为展览和学术沙龙两大部分。展出的作品一部分为师生创作、另一部分是与当代知名艺术家的合作，旨在进一步启迪与延展课堂创作的视野、观念和技术，拓展教育作品的公共性、艺术性与社会性。展览时间为2019年5月31日——6月9日，期间还将围绕媒介与现代性的话题举办相关学术沙龙。

活动安排：

2019.05.31 16:00 开幕式

2019.06.01——2019.06.09 常规展期

2019.06.06 14:30 学术沙龙

活动地点：

53美术馆 广州市天河区广园快速路汇景路汇苑街21号