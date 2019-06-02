粤港澳学生同台演出庆祝“六一”

5月31日晚，来自粤港澳三地190多所学校的1600多名中小学生过了一个特别的儿童节，在首届粤港澳大湾区中小学生音乐节开幕式上同台献演。

5月31日晚，来自粤港澳三地190多所学校的1600多名中小学生过了一个特别的儿童节，在首届粤港澳大湾区中小学生音乐节开幕式上同台献演。

孩子们的表演形式多样，既有《纳西古调》《赛龙夺锦》等耳熟能详的中国民族传统音乐，也有《胡桃夹子》《威风堂堂进行曲》等世界名曲，展示了三地中小学生良好的音乐素养和扎实的音乐教育基础。

记者了解到，本次音乐节从5月31日到6月1日为期两天，期间举行了丰富多彩的活动。由粤港澳三地音乐教育相关师生参加的中小学美育教育校长论坛、课程交流会聚焦中小学音乐教育实际问题，共同把脉音乐教育发展前景。

9场名师开讲活动邀请了粤港澳三地大中小学教学一线的优秀音乐教师，针对各自熟悉的音乐教育领域进行专题讲座，助力中小学音乐教育、表演、创作、研究等人才群体培养，输出一批高质量音乐教育成果，为打造“文化湾区”注入新动力。

5月31日下午，由星海音乐学院附中与粤港澳三地20所中小学校联合发起的粤港澳中小学音乐教育联盟在广州成立，共有174所学校成为第一批联盟成员单位。根据章程，粤港澳中小学音乐教育联盟将以两年为周期举办“粤港澳中小学音乐教育发展高峰论坛”，进一步深化粤港澳地区中小学音乐人才培养、艺术创作、艺术展演、文化传承、音乐产业和学术研究的交流与合作，共同提升合作层次，搭建中小学音乐教育发展的共享平台。2017年12月，星海音乐学院发起成立粤港澳大湾区音乐教育与艺术发展联盟。此次成立的粤港澳中小学音乐教育联盟是一个重要延伸与拓展。

“粤港澳中小学音乐教育联盟的成立，有利于加强粤港澳学校文化艺术教育的交流与合作，促进三地学生交往、交流和交融。”省教育厅有关负责人介绍。