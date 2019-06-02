对于11岁的留守儿童杨思莹而言，这是一个特别的“六一”儿童节。她与同学们风雨同行的感人故事，被搬上了茂名化州市文楼镇甲隆小学儿童节文艺汇演的舞台，现场观众为之动容落泪。

六月的文楼镇，水稻青青，抽穗扬花。

对于11岁的留守儿童杨思莹而言，这是一个特别的“六一”儿童节。她与同学们风雨同行的感人故事，被搬上了茂名化州市文楼镇甲隆小学儿童节文艺汇演的舞台，现场观众为之动容落泪。

“女主角”思莹患有怪病，从二年级暑假开始肌肉无力、双腿萎缩，丧失了行走能力。家门口到学校的短短400米路程，从上学路变成了“天路”，她被迫辍学在家。

三年级开始，她的同班同学自发组建了护送小分队，轮流背她上学，使“天路”变成“坦途”。两年来，45位同学成为思莹的“双脚”，风雨无阻、同心同行，每天坚持推她爬上一道200米陡坡、背她迈上教学楼60级台阶。

文楼镇是化州市北部最偏远的一个乡镇，距离茂名市区100多公里，青壮年大多到外务工，老人和孩子留守大山。这45位同学多数是留守儿童，难免觉得孤单，但他们也不忘献出爱心，互相守护，温暖彼此。

思莹记得，同学们每天背体重相当的她上学，吃了不少苦头。

华春怡、蓝森梅背着她，摔倒了，却没喊过一句疼；覃金桃、陈海容背着她，汗流浃背，却没喊过一句累。

思莹知道，同学们每天在一起，越来越像一家人。

黎伟霖称思莹“妹妹”，思莹称伟霖“姐姐”。伟霖在日记本里记录了背思莹上学时的7次磕碰，一再提醒自己更加小心。思莹则安慰伟霖：“有你在，我就会坚强；有我在，你也要坚强！”

即便患有怪病，思莹仍乐观向上，渴望通过读书走出大山。

“我想找到一位‘神医’，赶快治好我的腿。”这是她渴望许久却未能实现的“大愿望”。然后，她可以减轻同学们的负担，分担父母工作，看无数次梦见的北京……“多么希望梦想成真，能在天安门前拍照留念！”

5月29日，大雨哗啦啦。像过去的无数个日子一样，董美凤小心翼翼地背起思莹，李海平、黎斌撑着伞，4人一起在风雨中走向甲隆小学……“风雨上学路，我是你的‘脚’。”美凤说。

此刻，大雨浇灌了稻田；孩子们的大爱，暖人心田。