高考倒计时1周！这些省前20名的考生家长有5个小tips要告诉你

一起来听听作为“过来人”的他们都有哪些小tips要告诉你！

“感觉像自己要参加高考，紧张得睡不好觉啊！”“不敢跟孩子聊成绩啊，但是不知道跟他/她聊什么好？”“最后关头了，我们该给孩子怎样恰当的指引和鼓励呢？”……基于以上的种种困惑，南方＋记者帮你问了2018届考取全省前20名的考生家长们，一起来听听作为“过来人”的他们都有哪些小tips要告诉你！

考前比孩子更焦虑怎么办？

技巧一:学会自我疏导，不要把紧张情绪传染给孩子

“儿子高考前当时我的心情说不紧张是没可能的，心里也是七上八下的。”2018年高考全省理科前20名、佛山市南海区石门中学王浩宇的妈妈李俊卿说，在孩子高考前她会选择听听歌、找一些事情做来分散自己的注意力。

“我跟他爸爸就算担心、紧张也不会表现出来，还是要给孩子传递正能量。家长一定要注意不要把紧张的情绪传染给孩子。”李俊卿提醒道。

“女儿高考前，我跟她妈妈也没有特别焦虑，对我们家小孩要求不高，能考中大就行了。”2018年高考全省文科前20名、佛山市第一中学李芊的爸爸李彦认为，高考最后关头学生要做的就是回归基础，在知识的网络化和体系化上下功夫。作为家长则一定要保持平常心，不要太心急，不要过高要求自己的孩子，要相信孩子的努力一定会有收获。

“临近高考了，孩子已经压力很大了，尤其优秀的学生压力更加大，到这个程度谁都不想考差，所以父母不要再传染这种情绪，不要过多关注学生最后模拟考那些成绩方面，要更关注学生身体和心理状态，让他们有充分的体格和心理储备去迎接高考。”李彦说。

如何跟孩子进行考前交流？

技巧二:夫妻双方沟通口径要达成一致，拒绝问成绩

“在跟孩子沟通方面，我和她妈妈之间形成了默契，跟小孩说什么话两夫妻会商量好，统一口径才对外发布。”李彦提醒各位家长，高考最后这段时间小孩子压力很大了，千万别再过分关注成绩，不要再纠结于孩子考试考得好与不好，关键要在孩子知识建立程度、临考心态上做一定疏导。

“最后临考关头，一定要让孩子有个放松的状态，有良好的睡眠作息。可以跟她聊一下校园生活、学习过程，但是不要过分聊成绩，不能只关注学习结果。”李彦说。

“自信就能赢！”“相信你是最棒的！”这是李俊卿高考前常对孩子说的话。在她看来，到这个时候基本上是“木已成舟”，家长要相信孩子一定行，不能焦虑。要多关心孩子的身体和睡眠状况等，提醒他要休息好，放松心情。

“给孩子送汤的时候，我们都是跟他聊一些轻松的话题，比如他小时候的一些趣事，我跟他爸爸约定好都不跟他谈成绩的事情。”李俊卿说。

考前我们家长可以做什么？

技巧三:能够给孩子带来积极心理暗示的都可以

高考前给孩子送饭送汤加餐的家长不在少数。高考前好长一段时间，2018年高考全省理科前20名、佛山市南海区石门中学梁文杰的父母每周都会带上弟弟一起到学校给梁文杰加餐。

为了让孩子有更好的营养搭配，梁文杰的妈妈冼宇珊在做菜上花了不少心思，除了讲究营养均衡，还赋予每道菜好的寓意。比如做牛肉寓意“牛牛牛”，做鸡肉菜式寓意“展翅高飞”。

“直至高考前一周，为保障饮食规律，我们也叮嘱他尽量不要买其他零食，不要喝冷饮。”梁文杰的爸爸梁健恒说。

除了送爱心大餐之外，李俊卿还会去做一些觉得可以给孩子带来积极心理暗示的事情。“比如浩宇跟他奶奶感情特别好，我会跟他说，虽然奶奶过世了，但是你放心，奶奶在天上会保佑你的，你一定行！奶奶给我留下的戒指我也放到他的笔盒里面，也是想给他一些心理安慰。”

李俊卿说，只要自己觉得能够给孩子带来正能量的事情她都照做，有没有效果是未知数，起码不留遗憾。希望能以此给孩子前进的动力，传递一些好的心理暗示和正能量。

应该给孩子煲什么滋补靓汤？

技巧四:煲什么汤不重要，关心和支持最重要

“在营养方面，我们隔两天送一次汤。煲什么汤无所谓，关键是一种交流。”李彦说，一般送汤的时候他们会问下孩子现在感觉怎么样，时间怎么安排的。提醒孩子可以每天跑跑步，放松心情，舒缓压力。

“李芊那时候每天都会坚持跑800米的，她从小就喜欢运动。最后关头一定要保持良好的身体基础和精神状态才能取得好成绩。”李彦说。

在给王浩宇送汤的时候，李俊卿会根据自己孩子的口味和喜好来做。据她介绍，当时她会在汤里加一些莲子、百合，网上说是有助于睡眠安神。还有加一些虫草花之类的安神定心汤。她建议各位家长，煲汤主要还是要根据孩子的不同口味，只要孩子吃得下的都是有营养的。

“那时候爸爸跟我也是一样，每次也会一起去送汤。其实不在乎我们煲什么汤，关键是给孩子心理安慰，让他感受到家长在关心他，和他共同前进就可以了。相信和支持孩子，我们家长要做孩子最强大的后盾。” 李俊卿说。

越临近高考孩子越紧张怎么办？

技巧五:高考不是全部，引导孩子树立人生“大局观”

高考越来越近，不少学生怕辜负期望，紧张和焦虑感也在增强。“其实很多事情孩子已经尽了最大程度去努力，家长在放宽心、做好后勤保障的同时，主动调节下孩子的心态，不要让他纠结在某个方面失去了全局，培养孩子大局观就显得尤为关键。”李彦说。

在李彦看来，考试不是考学问，真正考的是综合方面的素质和能力，包括考前状态、准备，考试中的状态和随机应变的能力等，最后层次差不多的同学考出来的结果不同，主要在于心态的问题。

“高考考的是心态，不能患得患失。”李俊卿等几位家长都表示，当时和自己孩子成绩差不多的一些同学，因为心态问题高考没有充分发挥好，比较可惜。李彦介绍，李芊当时在全年级5-10名之间，保持良好的心态是她能够冒尖的主要原因。

“虽然高考很重要，但不是一考定终身。”李彦强调，高考以后还有很多途径和路径让孩子选择、发挥和成长，家长在这个时候一定要注意调节孩子的心态，鼓励他们向前看，不要过分纠结在高考这一时刻。

“高考考得好固然开心，考的不好人生还是要继续走下去，所以家长要引导孩子树立大局观，不要过分纠结在这次考试当中。背着包袱怎么能考得好呢？家长卸下包袱，孩子也要卸下包袱。轻装上阵，相信每个孩子都能考取自己理想的成绩。”李彦说。

（来源：“佛山大课堂”南方号）