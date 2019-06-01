高考临近，广东高考安全工作这样规定

确保圆满实现“平安高考”“公平高考”“诚信高考”和“暖心高考”的目标。

为确保广东省2019年普通高考（含普通高中学业水平考试，下同）安全平稳顺利实施，5月31日，广东省教育厅、广东省招生委员会联合印发《关于进一步加强2019年普通高考安全工作的紧急通知》（粤教考函47号）。具体如下：

一、狠抓试卷安全保密，确保万无一失

《通知》要求，各地要高度重视，切实增强试卷安全保密意识，根据国家和省的试卷安全保密各项要求，对表对标，认真排查管理漏洞和薄弱环节，排除试卷运送车辆、保密室、考务通道、电子监控设备等方面安全隐患，确保安全保密工作无死角、无盲点。要严格试卷领取、运送、整理、保管、分发、回收等全过程的监督检查，加大人防、技防工作力度，强化全程监管，坚决杜绝失密、泄密现象发生，确保试卷万无一失。

《通知》要求，各级招生考试机构要制订严格的考试用车管理办法，选聘政治素质高、身体健康、责任心强、工作认真仔细、技术过硬的人员担任司机，指定专人负责车辆的安全管理；车辆使用前要进行彻底的安全检测，车载安全设施必须完整，证件手续必须齐全；考试用车严禁超载，严禁搭载与考试无关的人员与物品；要切实加强试卷运送过程监督。试卷运送要严格遵守交通规则，适当控制车速，注意行车安全。

二、强化部门联动，共同维护考试安全

《通知》要求，各地招生委员会要按照《广东省教育厅关于印发2019年广东省国家教育统一考试工作厅际联席会议纪要的通知》(粤教考函〔2019〕43号)的精神，充分发挥国家教育考试联席会议制度作用，联合网信、公安、工信、保密、市场监管、宣传、气象等部门负责人成立高考安全工作领导小组，制订周密的工作方案，分工协作，落实好保障高考安全各项工作任务。各级招生考试机构要主动协调公安部门在考前和考中对考点周边进行巡逻检查，维护考点周边治安和交通秩序，特别是要加强校门外200米范围内安全区域管理，为考试安全护航；协调无线电管理部门根据当地考试实际需求，采取有效技术手段，严密监测考点周边的电磁环境，对涉嫌考试作弊的无线电信号及时予以定位和查找，重点打击考点内外串通涉嫌利用无线电设备实施考试作弊等违法违规行为；协调市场监管和公安部门加大对本地区制作销售考试作弊器材等打击力度，要发现一起、严处一起，形成对考试作弊“零容忍”的高压态势；协调气象部门及时提供高考期间的天气情况，保障考生顺利赴考。

三、加强考试诚信教育，严肃考风考纪

《通知》要求，各级招生考试机构要严格按照国家和省的高考考务工作规定和要求，做好考试工作人员的选聘工作。要严格遵守考试工作人员回避制度，切实加强对考试工作人员的安全保密教育、法律法规教育，杜绝考试工作人员知法犯法参与考试违纪作弊情况发生。各地要加强考试工作人员特别是监考人员的考务操作培训，熟悉考试操作规程，认真落实“不培训，不上岗”原则，做到“不培训不上岗、培训不达要求不上岗”，着力克服麻痹松懈思想，防止出现因考务操作失误引发影响考试安全的事件。

《通知》要求，各地要在考前加强考生诚信考试宣传教育工作，利用各种媒体、官网官微和宣传栏宣传和张贴《中华人民共和国刑法（第九条）》、《中华人民共和国教育法》和《国家教育考试违规处理办法》等法律法规教育，加强正面宣传和案例警示教育，确保考生诚信考试。考试过程中，对考试违纪作弊和组织作弊的行为，要严肃处理；触犯法律的，移送公安司法机关处理，切实维护考试公平公正。

四、加强正面宣传引导，营造良好考试氛围

《通知》要求，各级教育部门、学校要进一步加强对学生的安全教育，要通过校园网、公众微信号、家长会、短信等形式及时告知天气变化，引导提醒家长监护和监管学生合理选择交通出行方式，安全岀行、文明岀行，一旦有突发情况，及时向附近的交警求助。协调有关部门通过各种渠道呼吁社会各界和广大市民关注和维护高考期间交通安全，通过护校安园、交通文明志愿者等举措，有效维护校园及周边交通秩序；呼吁社会媒体网络加大高考期间交通安全宣传，营造良好氛围。

五、完善应急工作预案，妥善处置突发事件

《通知》要求，各级招生考试机构要将国家教育考试突发事件应急处置工作摆到突出位置，按照《关于印发〈广东省高等教育招生考试考务工作突发事件应急处置预案实施办法（暂行）〉的通知》（粤考院〔2015〕114号）的要求，结合以往应急处置成功案例和本地区工作实际，细化和完善本地区国家教育考试应急处置工作预案，并加强应急演练。宁可备而不用，不可措手不及，确保考试安全平稳顺利实施。

2019年高考期间正值端午节。根据省气象部门预测，高考期间我省大部分地区将有较为明显的降雨过程，部分市县雨量较大，各地市要充分借鉴2018年高考应对强台风恶劣天气影响的成功经验，进一步细化考试期间应对极端天气处置工作方案，加强与气象、公安、交通、水利、住建、自然资源、电力、消防等部门的沟通联系，密切关注天气变化，做好防范山体滑坡、内涝水淹、交通拥堵、饮食卫生等各类突发事件的应对工作，为高考工作和考生提供科学指引，确保考生安全顺利赴考和考试组织实施平稳有序，确保圆满实现“平安高考”“公平高考”“诚信高考”和“暖心高考”的目标。

（来源：广东省教育考试院）