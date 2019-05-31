开学前可查白名单 广东首开学习类APP省级监管先河

管理办法将于2019年6月1日起正式实施。

南方网讯（记者/刘倩 通讯员/粤教宣）《广东省面向中小学生校园学习类App管理暂行办法》（以下简称管理办法）将于2019年6月1日起正式实施，9月1日开学前家长便可通过省教育厅门户网站、“广东教育”和“广东现代教育”微信号查询第一批黑白名单。这是国内首次对校园学习类APP管理出台省级监管细则，也是国内首次对该类APP进行省级直接审核及前置审查。

该管理办法自今年3月征求意见、5月27日正式出台以来（南方新闻网曾对该办法做详细报道，详见《广东严管校园学习类APP：设黑白灰名单，过渡期至8月31日》http://edu.southcn.com/e/2019-05/30/content_187694750.htm），引发了学校、家长和企业、媒体等各方关注与支持。截至目前为止，已有400余家企业主动咨询，涉及各类学习类APP约1000-2000家。今日（5月31日），广东省教育厅就该企业如何申请审查、审查对象、后续监管及公众监督等问题进行了公开答疑，并对文件出台的背景和过程做了进一步解读。

省级直接审，首开国内先河

广东是第一个制定校园学习类APP省级监管细则的省份。省教育厅主任督学李璧亮介绍，学习类APP管理和审查目前并没有先例可循，自中央部委下达关于学习类APP整治、建立审查备案要求后，对于如何落地、如何申报、如何审查等，尚不明确，缺乏落地细则。广东省是第一个提出详细落地细则的省份，对审查范围、审查要求、审查程序、动态监管、参考模板等均作了详细规定，可执行性强。

据介绍，现行学习类APP监管，一般按照“谁推荐、谁审查”的做法进行审查，学校审查后、县（市、区）教育部门备案。对于市、县教育部门和学校而言，在实际执行中，由于缺乏详细的指引，如何审、谁来审、审什么，成为困扰学校、教育局的难题。另一方面，基层单位由于人力、条件有限，难以具备详细审查的条件。考虑到APP具备跨地域性，各地学习类APP产品往往是同一个APP，广东省进行改革，优化审查流程，广东省教育厅直接组织力量进行审核，审查后列入白名单, 供学校自主选用，市、县、学校不用再审，将大大减轻了市、县、学校和企业负担。

此外，广东省现有21个地级以上市、121个县、中小学校超过15000所，企业逐一入校审查的话，工作量巨大。我省进行改革，由省级直接审查，一次审查、全省通用，也将减轻企业申报负担。

据了解，广东也是第一个进行前置审查的省份。教育部出台关于禁止有害APP进入校园的要求以来，各省份落实和推进进度不一，大多数是开展专项整治、清除部分有害APP。广东省是从源头上进行管理，从全省范围全部进行前置审查，通过后列入白名单，供学校自主选用，从源头上为全省中小学生建立安全滤网。

李璧亮还表示，因学习类APP的跨地域性，各省中小学生使用的学习类APP很多时候是同一个产品，这也意味着广东省审核列入白名单的产品，其他兄弟省份可以直接认定和使用，这将为全国线上教育监管贡献广东智慧。

黑白名单动态监管 公众有2种方式举报

审查通过并列入白名单不代表一劳永逸。广东省第一个提出黑白名单，动态监管；后续若出现问题、查证属实，采用黄牌、红牌进行处理。同时，广东省教育厅将会同省有关部门不定期对白名单里的APP产品进行监测，并开通投诉举报渠道，家长可通过微信举报（通过关注“广东教育”或者“广东现代教育”公众号）、邮箱举报（gdjyapp@vip.163.com）两种方式进行举报，一旦经广东省教育厅查证属实，给予黄牌或者红牌处理。

审查对象为2类APP，不含艺术、科学、口语类APP

省教育厅进一步明确了审查对象，此次《管理办法》所审查的APP包括两种类型：校内学习类APP和学科培训类APP。其中，校内学习类APP其重要特征是该APP直接应用于学生的课堂学习或者与学生的课堂学习联系密切，且该APP在面向中小学生的推广、使用和运营过程中需要学校（教师或其他教职员工）发挥作用（组织、推荐安装）。

校外培训类APP是指校外培训机构以及其他纯线上教育培训机构开发的面向我省中小学生、具备学科类教学培训和作业功能的APP。学科类指中小学语文、数学、英语、物理、化学、政治、历史、地理、生物等传统教学科目，不包括音乐、美术、体育、科学、书法等艺术类、科学类科目。纯口语（外语）类APP、纯阅读类APP（不含作业、测试等功能）暂不列入学科培训类范围。

学习类APP主办者如何申报？

省教育厅有关人士介绍，学习类APP主办者可以采用两种方式申报审查。一是电子邮箱申报。按照《管理办法》配套文本的详细说明，将申请表、各佐证资料嵌入1份word文档后，将该Word文档发送至电子邮箱：gdjyapp@vip.163.com；二是系统申报，广东省教育厅已开发网络申报系统，校园学习类APP主办者可通过管理平台实现申报。网络申报系统具体路径为广东省教育厅门户网站首页-专题专栏-“学习类APP”，或者关注微信公众号“广东教育”、“广东现代教育”，进入“学习类APP”专栏进行申报。

据悉，管理办法正式印发之后，省教育厅将加快系统测试进度、推动审查系统尽快投入使用，同时，也将面向企业开展培训、答疑，帮助企业完成申报、规范经营。