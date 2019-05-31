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广东省第十届大学生运动会圆满落幕

2019-05-31 14:55 来源：南方网
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　　5月31日，广东省第十届大学生运动会闭幕式在广东外语外贸大学举行，省教育厅邱克楠副巡视员出席闭幕式并宣布运动会闭幕。

　　据介绍，本届省大运会历时26天，由中山大学、华南理工大学、华南农业大学、广州中医药大学、华南师范大学、广东工业大学、广东外语外贸大学、广东药科大学、韩山师范学院、广州大学、深圳大学、广东省外语艺术职业学院、广东工商职业学院等13所高校分别承办本届省大运会11个运动项目的40个大项、487个小项的比赛。全省133所高校派出1025支队伍参赛，其中，本科院校62所、专科院校71所，参赛运动员11600余人、教练员3500余人、裁判员近1000人、各代表团团部人员1000余人，总人数超过17000人。与上届相比，本届省大运会增加了19所高校、265支队伍、7000余人、5个大项和98个小项。经过全省大学生体育健儿的奋力拼搏，本届大运会共决出513枚金牌、498枚银牌、484枚铜牌；有25人37次打破28项广东省大学生运动会纪录。

　　此外，本届大运会还举办了学校体育科学论文报告会，并进行了体育道德风尚奖和优秀赛区评选。科报会共收到论文1377篇，其中，103所高校报送854篇，中小学报送523篇，评出一等奖论文48篇，二等奖论文 212篇，三等奖（书面交流）论文312篇。中山大学等133个代表团获得“体育道德风尚奖代表团”。中山大学等13所高校获得“优秀赛区”。

　　本届大运会各高校代表团派出的领队、教练员、运动员向社会各界展示了我省高校学校体育教学、科研、课余训练与竞赛的丰硕成果；全省大学生体育健儿在运动会中公平竞争、文明竞赛、团结奋进，取得了比赛成绩和精神文明的双丰收，很好地践行了“团结、奋进、文明、育人”的办会宗旨，达到了预期的效果，是一届“隆重、热烈、精彩、圆满”的大学生体育盛会，有力推动了我省高校学校体育工作的开展。

编辑： 唐巧燕

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