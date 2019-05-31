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“艺术行动2019儿童音乐共创计划”正式启动

2019-05-31 11:12 来源：南方网
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　　5月31日，由腾讯和北京荷风艺术基金会联合QQ音乐、全民K歌共同发起的“艺术行动2019儿童音乐共创计划”正式启动。该计划邀请中央音乐学院院长俞峰、著名作曲家鲍元恺、国际钢琴大师郎朗、音乐教育家周海宏老师等作为评委，并由青年歌手王俊凯作为“首席儿歌守护唱作人”，为孩子们送上“六一”儿童节礼物。 

　　在艺术行动儿童音乐共创计划中，QQ音乐平台将发起“给孩子写首歌”活动，联合音乐人、明星歌手以及创作达人，共同为孩子们创作契合天性的优质儿歌作品，丰富孩子们的童年生活；同时，全民K歌将发起“和孩子唱首歌”活动，让优质儿歌被更多人传唱，让小朋友感受到歌声带来的快乐和美好。

　　腾讯集团副总裁程武表示，我们联合北京荷风艺术基金会，邀请全社会一道，创作更多寓教于乐的儿童音乐，旨在让孩子从小受到艺术熏陶，启迪心智，将人文精神融入到日常生活之中。

　　计划发起当天，“艺术行动”携手QQ音乐和全民K歌，邀请王俊凯、陈粒等明星歌手作为“儿歌守护唱作人”，全新演绎经典儿歌。他们还在QQ音乐上为孩子们创建了儿歌歌单，用户通过在QQ音乐上搜索各位歌手的名字，就可以倾听“儿歌守护唱作人”为孩子们定制的经典童声礼物。同时，全民K歌为家长和孩子们也打造了一场经典儿歌传唱活动，邀请安吉作为“儿歌领唱员”。

　　腾讯音乐娱乐集团副总裁侯德洋表示，QQ音乐和全民K歌携手‘艺术行动’，深度参与儿童音乐教育，充分发挥‘听、唱、看、玩’立体泛音乐娱乐生态的优势，赋予儿童音乐作品新的创作力和传唱方式。

　　据了解，“艺术行动”由腾讯携手北京荷风艺术基金会于2017年11月发起，联合中央音乐学院、中国爱乐乐团、首都师范大学等十余家国家顶级艺术院校和专业院团，共同探索“互联网+艺术教育”，为乡村孩子开启艺术启蒙。2018年，“艺术行动”打通艺术教育课程、培训与实践，构建起“互联网+艺术行动”的完整闭环。

　　2019年艺术行动持续升级，继续携手QQ音乐和全民K歌，围绕乡村艺术教育四大现状“缺老师、缺设备、缺内容、缺舞台”，聚焦升级音乐教育解决方案。此次音乐共创活动作为解决方案的第一个环节，邀请全国中小学生将新时代的校园生活、对生活、城市、乡村和大自然的感受以及对师长、同学、父母的爱创作成诗歌和歌词，并发动专业人士、明星和社会音乐人的力量，共创优质青少年音乐。今年，艺术行动还将联合QQ音乐和全民K歌，在乡村小学开设互联网音乐教室，举办音乐夏令营和梦想音乐会等活动，联动线上线下教育资源，借助互联网科技，为孩子们带来更多寓教于乐的音乐体验，让更多乡村孩子迈出艺术学习的第一步。

编辑： 罗予岐

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