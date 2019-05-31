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肇庆实现幼儿园到高中“指尖报读”全覆盖

2019-05-31 07:52 来源：南方日报
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　　刷脸登录“粤省事”微信小程序，选择教育服务栏目，进入报名系统，填写学生与家长基本信息，点击提交——在肇庆，家长只需要操作上述5个步骤，就可以轻松完成孩子入学报读。近日，“粤省事”肇庆专版率先在全省实现从幼儿园到高中的教育入学、考试报名全链条服务。这是肇庆以“数字政府”改革建设为抓手，深化“放管服”改革的又一成果，有效提升了群众的获得感和满意度。

　　今年3月，“粤省事”肇庆专版上线中考报名服务;4月，肇庆“幼升小”和“小升初”报名服务上线“粤省事”，6653名报名“幼升小”家长尝到“头啖汤”。5月，“公办幼儿园”报名服务接棒上线。至此，“粤省事”肇庆专版实现了公办幼儿园、小学、初中入学和中考报名的移动端全链条服务，惠及2万多户家庭。“给孩子入学报名就像网购一样方便!”有家长如是说。

　　“指尖报读”也减轻了学校的工作量。往年，肇庆市实验小学在“幼升小”入学报名中投入大量人力，学校需组织老师向家长耐心介绍地段报名划分，协助家长完成报名，甚至安排老师现场帮助家长录入资料，满负荷运转两天时间才能完成“幼升小”入学报名。今年，超六成家长在“粤省事”上完成报名，该校“幼升小”入学报名工作量和时间压缩了一半。该校副校长梁宝珠告诉笔者：“如果所有家长使用这项掌上服务，学校仅需几个小时就可以完成全部工作。”(记者/马喜生 见习记者/施亮 通讯员/梁爱玲 赵琳)

 

编辑： 罗予岐

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