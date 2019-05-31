“考试焦虑”袭来？善加利用事半功倍

高考临近，期末考也不远了，“考试焦虑”也悄悄地袭来。

高考临近，期末考也不远了，“考试焦虑”也悄悄地袭来。近期，汕头大学精神卫生中心暖阳阳心理咨询机构接诊了几位因考试来临而焦虑不安的学生，其中不乏小学生。

实际上，这种情况非常常见，在学龄期的孩子身上几乎都会有所体现，也并非发生在中考、高考等重大考试到来前，许多孩子在平时小测验、阶段考就已经有所表现。在考试前、考试期间，甚至考试结束后，症状还会持续一小段时间。

如何才能摆脱这类困扰？记者采访了汕头大学精神卫生中心医生赵颖琳，请她支招化解考前焦虑。

考试预期焦虑易形成恶性闭环

高二学生小雯近日因为月考成绩不佳，压力大，导致心绪不宁，上课听讲无法集中精神，甚至影响到了宿舍同学间的人际关系。眼看期末考临近，小雯的焦虑愈发严重，家长不得不带其前往暖阳阳心理咨询寻求帮助。经过三次咨询、谈心及沙盘游戏后，小雯表示，自己的学习状态、睡眠、饮食都变好了。

“孩子们对考试焦虑的表现大同小异。”赵颖琳说，情绪紧张、注意力集中困难、失眠，考试时大脑一片空白，许多知识点想不起来，考试时手抖、心率加快，不断地想上厕所、出现腹泻等，都是“考试焦虑”的表现。这些症状随着考试结束会逐渐消失，可到了下一次考试前，又再次降临“骚扰”考生。如此周而复始，学生们饱受折磨，轻则考试发挥失常，重则出现逃避、厌学等情况。

赵颖琳表示，现在的孩子都有追求心理健康的意识，也对心理问题影响学习效率有所耳闻，但理解多有偏差，“经常听见来求助的中学生诉说很担心自己的紧张状态会影响考试发挥，因此，一感受到紧张，就联想到考试结果不佳、父母失望等，这种预期焦虑渐渐形成一个负性思维的闭环，像恶性循环一样让学生喘不过气。”

究其原因，往往在于孩子和家长对“焦虑”的片面认识，认为焦虑紧张是不好的。

复习期间给自己留点小空间

其实，焦虑具有双面性，适度焦虑有利于激发孩子们全力备考的动力，并在考场上发挥良好。焦虑作为人体应对外界应激自我保护的正常生理反应，面对诸如考试、比赛等应激时，感到紧张焦虑在所难免，好好地把握，反而能事半功倍。

谈到如何善用焦虑，赵颖琳建议从这几步入手：首先，正确认识考试焦虑——其也有积极的效应；其次，直面考试焦虑——避无可避，不如坦然面对；最后，考试只是生活的一部分，学生应劳逸结合、德智体美劳全面发展。

经常听见家长安慰孩子“不用紧张，好好准备就行，我们对你的成绩没要求”，家长这样说虽然是出于给孩子减负，却不经意传递了一个信息：考试不能紧张，一紧张就会考砸。同时，家长也害怕自己说错什么，加重孩子的症状。

而在孩子一方，许多学生谈到考试焦虑，不约而同选择在家长面前保持沉默，觉得说了之后不仅于事无补，家长也许还会“加码”，要求他们平时更加努力，认为胸有成竹自然就不会紧张。赵医生认为，正确的做法是，家长和孩子要坦然面对和谈论焦虑这个话题，一起理解它、接受它、化解它。

不得不说，如果学生把考试作为生活的全部，或者列为最重要的事情，等于无形中不停给自己增压。“希望各位考生在复习期间也给自己留下一个小小的空间，做一点喜欢的事情，打球、跑步、看场电影、听听音乐等，让紧绷的弦适当放松下来。也可以参加一些正规的考试减压团体，在里面分享考试焦虑的体验、学习他人的应对办法，这既是一种很好的心理宣泄方式，也让孩子们以人为镜，明白考试焦虑大家都有，不必过分介意。”赵颖琳说。

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如何让孩子愉快地上幼儿园？

来暖阳阳心理咨询求助的家长，带着各种各样的诉求，关于孩子们的上学问题，有些家长从幼儿园阶段就开始“发愁”。在暖阳阳坐诊的心理咨询师告诉记者，适龄的小朋友（3周岁及以上）初入幼儿园，意味着他们要脱离生活中的主要照顾者，第一次以个人的身份融入集体，这对他们来说是一次不小的挑战，哭闹着拒绝上学等，是正常的表现。

“现在不少幼儿园会组织家长先带着孩子入园参观体验，还有的家长会提前买一些绘本讲解在幼儿园的各种活动，提前铺垫，以期孩子能更好的适应，这些都是非常好的准备。”该名心理咨询师表示。

但是不管怎么准备，该离开大人的日子都会到来，有些小朋友会哭得“天昏地暗”，为此，暖阳阳心理咨询的医生给出建议：家长应正面描述上幼儿园的各种好处；明确告诉孩子，下午放学后，家长一定会来接他们；家长应把对老师的信任感、安全感传递给孩子；当把孩子交给老师后，家长毅然离开不要逗留；坚持每日出勤，缺席时务必要告知孩子原因；若孩子体弱经常生病，家里老人不放心，从而影响到上幼儿园的出勤，最好等孩子长大一些、身体抵抗力较强，再考虑入园。

“我们在临床上看到有些儿童到一定年龄后，甚至上小学、初中后，仍有拒绝上学的情况，有相当一部分就是在幼儿园时埋下了诸多问题。因此，从小就应让孩子明白：一定要上学，一定要去学校，这是底线。”该名心理咨询师说。

通常来讲，一周到一个月，小朋友就可以适应幼儿园生活了。但如果超过一个月，并伴有睡眠不好、做噩梦、食欲不佳、不能离开父母，甚至出现烦躁、易怒、头痛、肚子疼、恶心、呕吐、尿频等情况，就应立即就医，查找原因。

如果长期拒绝上学，更须引起重视。医生在排除孩子患有精神障碍问题后，会从个性行为、家庭教育以及是否遭受特殊生活事件（如欺凌事件等）等做分析考虑，再“对症下药”进行心理行为干预。