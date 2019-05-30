广州市花都区致力于打造智慧教育示范区

未来，花都区将继续积极推动中小学校智慧教育发展，促进课堂教学和信息技术融合创新，致力于打造智慧教育示范区，助力广东教育信息化2.0和教育现代化的深化发展。

南方网讯（记者\赵刚）5月30日，“智萃教育·慧创未来”广州市花都区智慧教育交流研讨活动在广州市花都区秀全中学举行。该活动通过现场展示、课堂观摩、专家指导、经验分享等形式，在促进信息化与教学应用的深度融合、教育理念和教育模式的创新、提升教育教学质量等方面，搭建了教育专家、业务主管领导、校长、教师以及教育信息化工作者沟通与交流的平台。

本次活动由广州市教育局、广州市教育信息中心作为指导单位，广州市花都区教育局作为主办单位，花都区圆玄中学、花都区新雅小学、花都区秀全中学、花都区邝维煜纪念中学、花都区秀全外国语学校等12所学校联合承办，是花都区迄今为止最大的智慧教育交流研讨活动，广东省教育技术中心主任唐连章、广州市教育局副巡视员林平、花都区教育局局长张克彬、花都区教育局副局长梁国洲等领导出席大会并致辞。

智慧教育，融合创新，花都区积极拥抱“人工智能+教育”

2018年3月，花都区正式启动基于动态学习数据分析和“云、网、端”合一的智慧课堂项目，通过教学决策数据化、评价反馈及时化、交流互动立体化、资源推送智能化，将课堂延展为课前、课中、课后和线上、线下一体化的混合式学习，推动信息技术与教学融合创新。

广东省教育技术中心主任唐连章提出，花都区在智慧教育方面的探索适应了未来教育信息化的需求。他表示，智慧教育将是未来教育改革方向的重点，积极拥抱人工智能、大数据等信息技术，不仅可以学校管理部门提升管理效率，还可以帮助老师提升教学质量和效率，进而针对学生实现个性化教育。

广州市教育局副巡视员林平认为，花都区的智慧教育抓住了当前课堂教学改革融合创新的重点。他指出，长期以来，由于信息技术人员与教研人员使用不同的话语体系，信息技术和教育教学难以真正地融合。但是，花都区这一次面向全市展示智慧课堂，抓住了教学改革的主阵地，为全市乃至省内外教师提供了推进信息技术与教育教学融合创新的研讨交流平台。

花都区教育局局长张克彬在总结了花都智慧教育取得的成果后，也表达了主动拥抱人工智能等科学技术的决心和信心。他说：“教育信息化已上升为国家战略，在新技术扑面而来的今天，我们必须主动拥抱科学技术，在技术革命的浪潮中击楫奋发，扬帆启航。”

此外，花都区在各学校积极应用大数据个性化教学评测系统，面向师生提供全方位学情分析及教学改进服务，通过人工智能+大数据技术实现教与学全场景动态数据的采集和分析，深度挖掘数据价值，把精准教学、因材施教落到实处，有效提升了教学质量。

专家指路，思想共创，4所学校设分会场共同研讨智慧教育

花都区新雅小学语文教师李静在上《我做了一项小实验》的作文指导课

在观摩课上，花都区新雅小学语文教师李静演绎了生动的《我做了一项小实验》的作文指导课。李静老师充分运用人工智能、大数据等信息技术，启发学生学习、观察和操作色彩爆发实验，帮助学生搭建写作框架和灵活使用修辞手法，也激发了学生的写作灵感和热情，同时产生了良好的互动效果。

在作文指导课上，学生在观察实验步骤后，开始在平板上答题，对知识点进行回溯巩固。李静老师则通过大数据实时了解到学生的答题进展，并在所有同学完成作答后，马上反馈全班同学的答题分析情况。这既节约了评阅时间，又能及时了解学生的知识掌握程度。师生交流互动立体化、评价反馈及时化得到众多与会老师的认可。

华南师范大学教育信息技术学院谢幼如教授在评课时提出，这堂课的信息技术运用效果显著。她强调，如果没有科学技术的支撑，学生在课堂上的学习、观察、操作和发现的学习效果将大打折扣。

此外，本次活动设置了网上直播，同时与新疆、贵州和梅州等地和花都区有对口支教任务的学校开展网络异地教研，促进了广州和欠发达地区的教育资源共享。

智慧课堂常态化使用，花都区致力于打造智慧教育示范区

据悉，花都区圆玄中学、新雅小学等8所学校应用了智慧课堂，课堂互动累计达到12000余次；秀全中学、邝维煜纪念中学等8所学校应用了大数据个性化教学评测系统，累计覆盖3520班次，教师累计阅卷近100万份。

来自邝维煜纪念中学初二（3）班的徐晨悦分享了自己使用智慧课堂的心得，“智慧课堂给我们的课堂学习和与老师的互动带来了很多便捷之处。”

正如秀全中学初一（3）班的张子祺所言，智慧课堂的“抢答”功能提高了他们班49名同学的积极性。作业平台的“签到”功能通过积攒积分可以提升自己在全班的排名，让学习更有成就感。

在大数据精准教学的成效上，新雅小学三年级（3）班的郑乐萱表示自己的语文成绩进步最大。一方面是语音评测，可以帮助发音更准确；另一方面则是作业反馈非常及时，每做完一题就可以知道结果，自己马上就能进行校正。她还强调，和传统课堂相比，自己的学习更有信心了，尤其是在课堂抢答环节，遇到自己有把握的题目会主动抢答，学习更有动力。

邝维煜纪念中学的徐晨悦补充道，根据作业大数据显示，老师可以马上看到学生易错题的分布情况，老师有针对性地教，学生有针对性地学，大大提高了课堂学习效率。此外，老师可以随时随地通过语音、图片、视频等形式辅导学生不会的题目，学生可以保存老师制作的课件，便于课后随时复习，提高了课后学习效率。

提及花都区智慧教育的发展规划，花都区教育局局长张克彬寄予厚望，他说：“我希望花都智慧教育以本次活动为起点，以智慧校园建设为契机，借助互联网、大数据、云计算，努力实施以自主学习、个性化学习为主要特征的精准教学，让智慧课堂成为教学主流，让不受时空限制的泛在学习成为学习的常态，以实施智慧教育实现花都教育的跨越发展。”

未来，花都区将继续积极推动中小学校智慧教育发展，促进课堂教学和信息技术融合创新，致力于打造智慧教育示范区，助力广东教育信息化2.0和教育现代化的深化发展。