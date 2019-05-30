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两岸学界人士在广州共探高等教育发展之道

2019-05-30 17:36 来源：新华社 徐弘毅
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　　第十四届海峡两岸（粤台）高等教育论坛24日在暨南大学举行，来自广东、福建112所高校和台湾23所高校的300多位学界代表共聚广州，将围绕当代高等教育发展相关议题开展交流。

　　本届论坛主题为“当代高等教育发展战略：未来•机遇•挑战”，参会人员将围绕“智能时代下的高等教育变革”“产业学院发展面临的机遇与挑战”“海峡两岸高等教育交流合作创新发展的策略与路径”等议题进行交流。

　　本届论坛将举办系列活动，包括粤台教师教学经验交流、2019年（第二届）海峡两岸产业核心素养大赛、“两岸学子南粤行，携手共叙中华情”粤台师生交流参访活动等。

　　海峡两岸（粤台）高等教育论坛创办于2005年，在广东省教育厅和广东省台办指导下，广东省高等教育学会、东莞台商育苗教育基金会及台湾高等教育学会等单位主办，在广东和台湾两地轮流举办，旨在建立海峡两岸高等学校之间交流合作机制，提升海峡两岸高等教育研究水平，推动海峡两岸高等教育合作，提高海峡两岸高等教育质量和办学效益。

　　开幕式上，佛山科学技术学院粤台人工智能学院正式揭牌。该学院由佛山科学技术学院与东莞台商育苗教育基金会合作创办，在4月获得广东省教育厅批准，将有4个本科专业在今年秋季启动招生。会上同时举行了素养大赛颁奖。

编辑： 罗予岐

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