广东“研教协同”，应用型人才培养有这些突出成效！

2010年《广东省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》就提出“着力提高应用型本科人才培养水平”，发展近9年来，有哪些成果？

高素质应用型人才如何培养，广东有高招。

近年来，广东充分利用产业资源丰富优势，大力推进产教融合、校企合作，应用型大学发展迅速，尤其是高素质应用型人才培养富有成效，引起广泛关注。瞩目成绩的取得，除政府规划引导、高校锐意改革等要素推动外，“研教协同”也成为助力应用型大学行稳致远的坚实后盾。

记者了解到，2010年《广东省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》就提出“着力提高应用型本科人才培养水平”，发展近9年来，有哪些成果？日前省教育研究院协同广东财经大学、广东石油化工学院、广东白云学院3所应用型大学将“本科院校高素质应用型人才培养”作为重大攻关项目加以研究和实践。

应用型人才培养要面向产业

长期以来，应用型人才培养存在重理论轻实践、重学科轻专业、重校园轻社会等错误倾向。为凝聚发展共识，自2013年起，省教育研究院每年举办中国南方教育高峰年会，其中的高等教育分论坛主要围绕“高素质应用型人才培养”展开研讨。2018年6月，省教育研究院主办、广东白云学院承办“创新•融合•优质：广东普通本科院校转型发展与特色应用型院校建设”研讨会，全国和全省专家围绕主题作报告，还通过调研交流、国际比较等方式，逐渐凝练出“以生为本”“标准引领”“面向产业” “协同育人”的高素质应用型人才培养理念。

确立应用型本科学校建设标准

2015年以来，省教育研究院与多所高校协同完成《广东省应用型本科学校建设标准》，重点从知识、能力、素质三个方面凝练人才培养定位，从育人导向、师德师风、课程体系、校风学风四个方面落实立德树人根本任务，从树立应用型观念、实现产教结合、优化教学内容、改革教学方式、推进创新创业、推广实践教学等方面设计课程体系，从鼓励学生竞赛、发挥大赛引领等方面提升学生应用技能，从树立国际化理念、建设机构平台、打造合作项目等方面提升学生国际化水平。

标准形成后，先后印发至广东财经大学、广东石油化工学院、广东白云学院等8所院校进行试点校验。标准完善后，省教育研究院充分发挥标准实践指导功能，仅2018年就先后赴省内19所应用型大学指导交流。

“研教协同”健全制度体系

我国本科院校高素质应用型人才培养起步晚，可依据的制度、政策文件相对缺乏。近年来，省教育研究院在总结提炼发展理念、成果和经验的基础上，通过组织、参与和指导等方式，完善指导高素质应用型人才培养的制度体系，提升人才培养的稳定性、持续性和科学性。国家层面，深度参与研制《粤港澳大湾区高等教育合作发展规划》，参与制定《教育部关于“十三五”时期高等学校设置工作的意见》；省级层面，具体组织研制《广东省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》《广东省教育发展“十二五”规划》《广东省教育现代化2035》《广东省加快推进教育现代化实施方案（2019—2022年）》等，参与制定《关于引导部分普通本科高校向应用型转变的实施意见》等；校级层面，指导一批应用型院校制定人才培养规划、方案等。科研机构与高等院校携手并进，形成指导高素质应用型人才培养的完备制度体系。

促进试点深化人才培养改革

2010年以来，通过研教互动，将国家、省层面相关政策文件及研究成果加以转化运用，直接促进广东财经大学、广东石油化工学院、广东白云学院3所试点院校深化人才培养模式改革。3校申报的“具有企业家精神和潜质的人才培养模式创新实验区建设及成效”“校企协同育人‘3＋1’人才培养模式改革与实践”“基于本科应用型人才培养的机械类特色专业群建设研究与实践”等项目获得省高等教育类教学成果奖。

2015年以来，省教育研究院先后赴14所首批广东省普通本科转型试点高校指导、交流应用型本科教育教学改革工作，并通过联合研制标准、印送《教育决策参考》、召开研讨会、合作项目等形式推动相关院校培养高素质应用型人才。通过“研教协同”，应用型大学人才培养理念更明确、学科专业结构更优化、师资队伍更优质、制度建设更齐全、教学规程更科学，学生就业创业能力和水平明显提升。