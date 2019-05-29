校友会世界大学排行榜发布：深圳大学列中国综合类大学第24位 内地进步最快

艾瑞深中国校友会网5月22日首次公布《校友会2019世界大学排名分析报告》，发布校友会2019世界十大权威大学排名（中国大学）等系列排名。在上榜的891所中国高校中，深圳大学排名第53名，在广东高校中位列第3名，仅次于中山大学和华南理工大学；在中国综合类大学中排名第24位。

艾瑞深中国校友会网5月22日首次公布《校友会2019世界大学排名分析报告》，发布校友会2019世界十大权威大学排名（中国大学）等系列排名。在上榜的891所中国高校中，深圳大学排名第53名，在广东高校中位列第3名，仅次于中山大学和华南理工大学；在中国综合类大学中排名第24位。

最新发布的报告和排名显示，清华大学、北京大学和浙江大学分列中国大学前三甲，入围中国大学100强的广东高校共有7所。其中中山大学和华南理工大学分别位列第8名和第23名；深圳大学在广东高校中列第三位，排在中国大学第53名，世界平均排名第579名。值得一提的是，艾瑞深中国校友会还同时发布了校友会2019世界十大权威大学排名（中国综合类大学），深圳大学表现抢眼，在中国综合类大学中排名第24位。

《校友会2019世界大学排名分析报告》依据2018-2019年英国QS、英国THE、美国USNews、美国Scimago、西班牙CSIC、荷兰CWTS、沙特CWUR、中国NTU、中国SJTU和中国WHU等全球公认的世界十大权威大学排名发布。

中国综合大学排行榜创始人、艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出，这些评价机构从教育教学、学术研究、国际影响、社会影响和全球网络影响等方面对世界各国高等院校进行综合排名和单项排名，在很大程度上体现了世界各国高校的办学质量、办学实力、国际化程度和发展状况，已经成为世界各国高校发展和考生留学择校的重要参考指南。

据了解，艾瑞深中国校友会中国大学排名是目前中国最具影响力、权威性和公信力的大学排行榜之一。

近年来，深圳大学在各大高校排行榜上可谓“捷报频传”，在公认的四大较为权威的世界大学排名——泰晤士高等教育世界大学排名、US News世界大学排名、QS世界大学排名、软科世界大学学术排名榜单上，深圳大学均上榜。

今年2月，在泰晤士高等教育发布的亚太地区大学排名中，深圳大学拿下内地高校中排名29、广东省第4的好成绩；在5月发布的2019泰晤士亚洲大学排名中，深圳大学首次上榜，排名第28位；在USNews2019世界大学排行榜中，深圳大学首进内地高校前50强，位居第46位；在QS2019世界大学排行榜中，深圳大学位居中国内地高校第63位；在去年8月公布的2018软科世界大学学术排名中，深圳大学排名国内大学第53名，列广东省第三位。

因此，深圳大学也被誉为“内地进步最快的高校”。

本文转载自“读特”客户端

（作者：读特记者 马璇 通讯员 王若琳)