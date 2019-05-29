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超炫酷！市二幼举办科创节，带孩子们探索科学世界

2019-05-29 10:33 来源：南方网
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　　激发幼儿科学兴趣、培育幼儿科学素养、挖掘幼儿科学潜能。5月28日，广州市第二幼儿园（下称“市二幼”）举办“传承文化 科创未来”STEAM科技创客节。大黄蜂机器人、空气炮、超级战车、遥控作战坦克、高速漂移四驱车、无人机编队、机器人编队……一大波高科技产品亮相科技创客节开幕式，让现场嘉宾和小朋友们直呼过瘾、刺激。

　　不断创新，市二幼构建完整校园安全管理体系

　　“二十四节气课程是我园2014年立项的科研课题，经过二幼人的努力，其成果先后获得了广州市教育教学成果一等奖、广东省教育教学成果二等奖，《玩味自然——幼儿园二十四节气体验课程》一书也由南方出版传媒 广东教育出版社出版发行”市二幼张秀英园长在开幕式上发表致辞，她指出，近两年市二幼研究采用PBL基于问题式的学习方法探索传统文化与STEAM教育的结合，家园合作，以问题为导向，孩子们的思维活跃、动手动脑，呈现了惊叹的奇思妙想。

　　据介绍，本次科技创客文化节是市二幼自2014年推出“三年三节”活动目标之后，第二次举办的科技节。“科技兴则民族兴，科技强则国家强”，市二幼采用STEAM创客教育与园本课程有机结合的方式，并积极响应教育部提出的传统文化入校园倡议，培育孩子的创新思维和对中国传统文化认知，将科技教育和传统文化贯穿到幼儿教学与日常生活当中，通过身边的科学、现代科技等，激发孩子探究科技的兴趣，提升科技素养和创新能力，助力孩子们成为未来的科创栋梁之材。

　　值得注意的是，在管理中，市二幼也非常重视信息科技的使用，通过大数据、人工智能、物联网、视频与传感器技术，构建了完整的校园安全管理体系，如视频监控、室内空气质量态势感知系统、明厨亮灶等，为幼儿提供安全、健康的学习生活环境。

　　玩转科技，打造丰富多彩的活动助力孩子探索科学

　　本次活动设置了无人机障碍赛、编程机器人等32个STEAM创客项目和二十四节气特色体验活动、身边的科学小实验等共计八十多个项目，内容丰富，寓教于乐，吸引了500多名幼同行，以及逾二百亲子家庭、近八百孩子现场体验，为大家献上了一场酷炫的创客盛宴。

　　此外，科创文化节开展了科技自主游园活动。共设置了87个游园点，涉及拆装、电、力、齿轮、水、气体、镜子、磁铁以及现代高新科技、二十四节气体验等，让孩子通过游戏体验、动手操作等方式，身临其境地体验传统科技、身边的科学、高新科技的魅力，培养对科学学习的兴趣。

　　为配合学前教育宣传月活动的开展，市二幼还开展了“科学做好入学准备”主题宣传，邀请广东教育学会学前教育委员会的专家现场开展育儿咨询，引导全社会特别是广大教师和家长坚持科学理念，尊重幼儿发展规律和学习特点，关注幼儿身心健康全面发展，为幼儿今后的学校生活和终身发展做好全面的素质准备。

　　“非常开心跟孩子一起探索未知的世界，陪他亲近科学，热爱科学”，现场有家长告诉记者，希望学校可以举办更多类似活动，挖掘孩子探索的精神和创新的乐趣，不断追寻和探秘奇妙的科技世界。

编辑： 唐巧燕

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