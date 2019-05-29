暴雨天要不要送孩子上学？

5月28日清早，广州大部分地区出现强降雨，广州市气象灾害应急指挥部5时35分起将广州市气象灾害（暴雨）升级为Ⅱ级响应。

5月28日清早，广州大部分地区出现强降雨，广州市气象灾害应急指挥部5时35分起将广州市气象灾害（暴雨）升级为Ⅱ级响应。越秀区、荔湾区、天河区、海珠区、黄埔区、白云区挂出暴雨橙色信号，番禺、增城暴雨黄色信号也陆续生效。

据了解，广州市气象局官方微博最早在5时46分开始发文，提醒学生家长应指导学生延迟上学，但仍然有大部分家长因为一直没有收到“校方消息”，最终还是选择在风雨中把孩子送到了中小学校、幼儿园。

针对广州家长对于“暴雨天气是否应该送孩子上学”的疑虑，相关的气象部门、教育部门都表示，家长完全可根据气象部门的预警信号做出相应的处置，比如不上学或延迟上学，确保安全。

家长▶▷

学校无通知，“心里没数”

“不少路段水深到膝盖，蹚水的时候都提心吊胆。”家住白云区的王先生28日6时多就冒雨送孩子上学。父子俩雨衣、雨鞋“全副武装”在浸水的街道里跋涉，平时步行10分钟就能到地铁站，当日走了20分钟。

“今天第一、二节课就要测验，学校什么都没有通知，做家长的敢不送孩子去上课吗？”王先生说，尽管一早就看到气象局发布的预警信息，但他觉得“停课只有学校有解释权，没有接到通知，大家都不敢迟到”。

记者了解到，尽管广州市气象局官方微博5时就发文提醒学生家长应指导学生延迟上学，但是对于该不该根据指引自行决定不上学或延迟上学，家长们均“心里没数”。有的家长甚至把孩子送到学校了，才看到教育部门的“停课通知”。

“我们上午7点就出门，但等到我把孩子送到幼儿园门口时，才收到学校关于停课的消息。”家住广州市白云区三元里大道的刘女士告诉记者，她认为教育部门应该将气象部门的最新信息，通过校讯通等方式发到家长手机上，“起码在微信群说一句，让家长心里有个底”。

气象部门▶▷

暴雨黄色预警时可延迟上学

气象部门的预警能不能成为家长是否送孩子上学的唯一依据？广州气象局解释称，根据《广州市公众应对主要气象灾害指引》，上学时间段内暴雨或雷雨大风黄色预警信号生效期间学生可以延迟上学，暴雨或雷雨大风橙色预警信号生效期间，学生应当延迟上学。遇到类似情况学校无需等待教育部门通知，应自行停课，学生家长也可自行判断是否上学。

“什么都没有自己的人身安全重要。”28日早上，在广州气象局官方微博中，气象局的明确回复打消了很多家长的疑虑。

此前，深圳市气象部门也针对极端天气的处置发出了具体的指引。比如，若暴雨橙色信号在早上6时30分至8时发出或6时30分前发出但在6时30分至8时期间仍然生效，那么家长可以自行把握孩子上学时间，并告知学校，待安全隐患消除后再送学生上学。

教育部门▶▷

极端天气将做好家校沟通工作

据了解，28日早上增城区荔城街、小楼镇、中新镇、朱村街、仙村镇暴雨红色预警信号生效后，增城区教育局就发布了消息，要求所在预警区域学校28日（全天）停课。

增城区教育部门相关负责人介绍，教育部门此前与气象部门联合出台了《广州市增城区灾害性天气延迟上下学及停课安排指引》，明确区气象台发布预警信号时，同时起草预警区域内学校的停课通知，公众随即可通过电视、电台、微博、电子屏、学校校讯通、微信群等渠道了解到停课情况。

除了对公众发布，增城区相关区域的学校还可以从“增城区突发事件预警信息发布管理平台”“增城区教育局OA办公平台”“广州教育四级微信群平台”等平台通过手机短信、微信等直接收到灾害性天气防御及停课安排通知的手机短信。

广州教育行政部门表示，在极端天气的情况下，家长可根据《广州市公众应对主要气象灾害指引》自行决定，今后教育部门、学校也会进一步改善工作，包括提早上线，及早根据气象部门的信息，做好家校沟通工作，保障学生的安全。

暴雨预警信号

暴雨黄色预警信号生效时，中小学校、幼儿园、托儿所应当采取适当措施，保证学生和幼儿安全。

暴雨橙色预警信号生效时，学生可以延迟上学；上学、放学途中的学生应当就近到安全场所暂避。

暴雨红色预警信号生效时，中小学校、幼儿园、托儿所应当停课，未启程上学的学生不必到校上课；上学、放学途中的学生应当在安全情况下回家或者就近到安全场所暂避；学校应当保障在校（含校车上、寄宿）学生的安全。

来源：《广东省气象灾害预警信号发布规定》（今年起施行）