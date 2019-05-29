国内21家主要网络视频平台上线“青少年防沉迷系统”

近日，国家网信办统筹指导14家短视频平台及4家网络视频平台，在儿童节到来之前，统一上线“青少年防沉迷系统”，至此，国内已有21家主要网络视频平台上线了“青少年防沉迷系统”。

近日，国家网信办统筹指导14家短视频平台及4家网络视频平台，在儿童节到来之前，统一上线“青少年防沉迷系统”，至此，国内已有21家主要网络视频平台上线了“青少年防沉迷系统”。

近年来，无论是社交媒体，还是短视频与游戏平台，都有大量年轻身影在活跃。如何引导青少年绿色上网，已成为一个社会难题。专家们建议，应通过严厉的制裁手段，要求网络内容提供商建立起有效身份识别机制。而家长也应审视自身的教育方式，加强对孩子的陪伴。

防沉迷系统易被破解

中国互联网络信息中心发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，我国网民规模为8.29亿，其中10岁以下的占4.1%，10—19岁的占17.5%。如此庞大的年轻网民群体，如果缺乏引导，可能会出现因沉迷网络耽误学业，甚至网上高额打赏、接触犯罪信息等问题。

在舆论压力和主管部门要求下，一些大型网络内容提供商先后建立了防沉迷系统。但记者调查发现，这些防沉迷系统多通过身份证号来判定用户身份，除了论坛里的破解攻略，电商平台上还出售专门的破解服务，未成年用户只需换个身份证号，就可以轻松绕过防沉迷系统审查。所谓的“家长守护平台”，由于多数家长不了解，也收效甚微。

针对这一问题，不少司法机关开展了各类普法引导活动。广州越秀检察院检察官苏伊凡说，根据未成年人“触网”年龄越来越小、喜欢新鲜事物的特点，越秀检察院专门设置了预防网络犯罪的专题法治课，结合办案实际，提醒孩子们避免被侵害，以及不可乱用计算机技术从事违法犯罪行为。

一些检察官还结合未成年人对网络的兴趣，在办案中巧妙运用。在一起未成年人犯罪案件中，越秀检察院检察官了解到该未成年人日常生活里喜欢帮人代练游戏，赚取一定的零花钱，于是引入电竞协会的工作人员进行帮教，有效促进了该未成年人的改过和家庭关系的恢复。

相关文件缺乏有效惩戒措施

在国家二级心理咨询师梅淑贞看来，导致未成年人沉迷网络的因素有很多。一方面，不少未成年人缺乏足够的兴趣爱好，把电子产品当作单一的娱乐方式；另一方面，网络内容提供商设计的各种“升级”“养成”模式，以及精准分发的内容，本身具有较大吸引力，使自制力较差的未成年人难以抵抗。

梅淑贞认为，未成年人沉迷网络，部分家长也难辞其咎。一些家长自己常盯着手机，忽略了与孩子的陪伴交流。她建议家长在孩子身上多花时间，比如培养孩子的兴趣爱好，带孩子做一些户外运动等。孩子刚开始上网时，家长最好能够陪同，与孩子订立上网的规矩。

全国人大代表、广东百浩律师事务所主任黎霞认为，这一问题的源头之一，在于网络内容提供商没有尽到应有的社会责任。“网络内容提供商应该建立起有效的未成年人识别机制，除了身份证号，还要有登录前的人脸识别，这在技术上没有障碍。但网络内容提供商出于影响业务量的担心，将自己的利益凌驾在了公众利益之上，导致防沉迷系统没有发挥出效用。”

黎霞说，目前针对网络内容提供商的规制，多是主管政府部门的规范性文件，法律层级较低，缺乏有效的惩戒措施。她建议立法根据社会的发展，及时作出调配性规定，有了严厉的制裁手段，才能将管理落到实处。