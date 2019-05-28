“南网杯”广东大学生节能减排大赛落幕　9项作品获一等奖

5月26日，2019年“南网杯”广东大学生节能减排工业设计大赛决赛作品展及大赛闭幕式在华南理工大学举行。至此，历时近3个月的节能减排系列活动落下帷幕。

南方网讯 5月26日，2019年“南网杯”广东大学生节能减排工业设计大赛决赛作品展及大赛闭幕式在华南理工大学举行。至此，历时近3个月的节能减排系列活动落下帷幕。

今年共有43所高校的382份作品参加本次大赛，创下历届之最。各参赛作品高度结合环保意识、节能减排知识与科学素养、动手能力，创造出了优秀的、有创新意识的作品，展现了新时代大学生面向实际、深入实践的良好精神风貌。

经过角逐和评比，华南理工大学的《基于旋流超声雾化协同光催化氧化的船舶烟气一体化净化与烟气余热利用系统》《重力驱动式优先使用废水循环洁厕装置》、佛山科学技术学院的《一种环保建筑陶瓷墙面砖用胶粘剂》《一种在金属表面制备玫瑰金薄膜的方法》、广州航海学院《基于人体重心上下波动的振动发电背包》、深圳信息职业技术学院的《基于NB-IoT物联网的智慧园区节能照明监控管理系统》等9个作品获得赛事一等奖。

围绕此项赛事，承办单位还开展了系列活动，如创意设计大赛、单车环岛骑行、节能减排漫画海报大赛、节能减排趣味运动会等，得到了省内各高校大学生的积极响应，使节能减排的理念深入人心。特别是在线上进行的节能减排创意赛，报名者只提出创意，不需要有实物作品，降低了参赛门槛，且更易于网络传播，将节能环保的理念传播到了更大范围。

据介绍，“南网杯”广东大学生节能减排工业设计大赛是由共青团广东省委员会、广东省教育厅、广东省科技厅、广东省科学技术协会、广东省学生联合会主办，华南理工大学团委、电力学院承办，广东电网有限责任公司协办。作为广东大学生科学技术节中的重要活动，大赛至今已走过十二个年头，成为广东省内具有较高影响力的学术活动，为广大大学生提供了一个高水平的科技创新平台。