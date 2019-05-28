福利来了！尚德推出学历教育系列组合产品

尚德机构此次推出一系列符合多种需求组合的学历教育产品，并为学员提供学习优惠。

教育部日前提出，职业教育将实施“1+X”证书制度改革，“1”指的是学历证书，“X”代表某种职业技能资格证书。在职场竞争白热化的今天，拥有一技之长无疑能在求职大军中脱颖而出。近日尚德机构积推出新产品“钻石奖学金定制班”，为学员提供“加薪模块”职场课和奖学金等增值服务，助力广大学员获得更加长远的发展。

此外，尚德机构近期携手中国电信，在六月高考前夕为所有青年学子策划特别活动日（活动仅限于5月29日当天），该活动名为“万名青年学历教育成长计划”，助力更多成人享受优质教育资源，进一步降低成人学习的门槛。活动期间，尚德机构给予学员促销优惠学费“补贴”；另一方面，中国电信为参与学员提供“补贴流量”，享受在线教育的便捷。同时，本次活动面向全线班型开放，其中主推班型是“钻石奖学金定制班”。该班型是响应教育部日前提出职业教育“1+X”证书制度改革，推出集学历和技能于一身的产品“钻石奖学金定制班”。

报读“钻石奖学金定制班”除了可以学习自考课程获得学历，学员还可以“二选一“选读美国加州大学河滨分校的心理学课程或者是该校的人力资源课程，心理学课程包含30个课时录播课程，人力资源课程包含18个课时的录播课。据尚德机构有关负责人介绍，该课程采用UCR的原版课程（中文教学），同时将配套中文版课程，由尚德机构心理学或人力资源专业的名师同步授课，课程还将配套大量案例作业。

据介绍，为保障学员学习，钻石奖学金定制班学员享受中国人保财险承保的系列保障险服务。报读钻石奖学金定制班的学员，如在保期内报考科目总数的75%及以上科目，成绩在70分（含70分）及以上，即可获得由中国人保财险承保的学费奖励。

记者了解到，尚德机构此次推出一系列符合多种需求组合的学历教育产品，并为学员提供学习优惠。中国电信推出了“尚学卡”，从流量套餐及配套服务上进行了优化。“尚学卡”适用于18-45 岁有志提升学历的新学员，目前开放10000个名额，帮助学员“补贴流量”。“尚学卡”的免费流量，记者体验发现，能满足一天在线学习1-2小时、一个月学满30天的需求。一年下来，相当于为每位学员每年补贴了近千元的流量费用。通过此次合作，双方将共同为有志于提升自我的人士提供学历教育方面的支持。