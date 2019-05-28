6月起，毕业生足不出户即可一网通办就业手续

从今年6月起，广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台可以一网办理电子就业报到证和查询档案。

南方网（记者\柯丹洁 通讯员\粤教宣）5月28日上午，广东省教育厅举行广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台上线新闻发布会。从今年6月起，广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台可以一网办理电子就业报到证和查询档案，这是继我省高校毕业生就业择业期政策实施后又一项便民利民的重大举措。

6月起一网通办就业手续相关事

广东省教育厅副巡视员邱克楠在会上宣布，广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台正式上线。同时，广东省高校毕业生就业指导中心主任陈东海介绍了平台上线的主要内容有三项：一是广东省高等学校毕业生就业指导中心新官方网站上线；二是“广东大学生就业创业”微信公众号和小程序上线；三是进驻“粤省事”的两项高频高校毕业生就业服务上线。

记者从现场获悉，今年下半年平台还即将上线电子三方协议、线上线下一体化智慧招聘以及可视化大数据等服务功能。平台上线后，电子就业报到证、档案去向查询、生源上报、派遣方案上报、改派方案申请及就业创业信息上报等就业手续将全流程一网在线办理，广东省高校毕业生就可以实现“刷脸”一网通办就业手续相关事，真正实现“指尖”办事，零跑动。

平台开通后，广东省高等学校毕业生就业指导中心新官方网站、“广东教育”微信公众号、“广东大学生就业创业”微信公众号和小程序，可为高校毕业生提供电子报到证、档案去向查询、生源上报、派遣方案上报、改派方案申请、就业创业信息上报等功能服务。此外，用户通过扫 “粤省事”葵花码，进入 “教育服务专区”，可进行“高校毕业生就业报到”电子证照（以下简称“电子就业报到证”）关联，以及使用“毕业生档案去向查询”功能，让毕业生实现“粤就业、粤省事”。

平台四大亮点为毕业生和高校减负

会上，省高校毕业生就业指导中心主任陈东海介绍了平台的几个功能亮点。一是首次推行使用电子报到证办理服务功能；二是提供档案去向查询服务功能；三是提供报到证改派服务功能；四是实现一网通办，零跑动。

据了解，新平台可为2006-2016年共11年曾办理暂缓就业手续的48.9万名毕业生提供档案去向的查询服务，后续将逐步提供2017-2018届毕业生的档案去向查询服务。此外，根据《国务院关于在线政务服务的若干规定》《中华人民共和国电子签名法》相关规定，电子报到证和纸质版报到证具有同等的法律效力，毕业生凭电子报到证即可办理有关就业报到手续。电子报到证的使用，将进一步简化毕业生就业手续，缩短办事流程，为毕业生和高校减负。