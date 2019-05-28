“福利“多多！尚德机构推出奖学金晋升班

尚德近日推出奖学金晋升班PLUS，包含三重奖学金，学习优异者可获得免费参加自考培训和研究生培训的机会。

尽管自考本科生享有与普通高校本科生同样报考硕士研究生的资格，可受限于学习信心、学习能力、经济能力等诸多因素，不少自考本科生未将继续深造考取硕士研究生列入人生计划。为助力他们追求梦想，激发内在学习动力，尚德机构近日推出奖学金晋升班PLUS，包含三重奖学金，学习优异者可获得免费参加自考培训和研究生培训的机会。

自2017年起，根据教育部要求，将“在职研究生”改称为“非全日制研究生”，统一纳入全国统考，非全日制研究生与全日制研究生实行相同的考试招生政策和培养标准，其学历学位证书具有同等法律地位和相同效力，这无异大大提高了证书的含金量。

为鼓励学员继续学习，提升学历，报读奖学金晋升班PLUS的学员，可获得尚德机构提供的三重奖学金。第一重，自考本科学历服务期结束后6个月内，报名学习尚德机构管理类联考课程及硕士研究生课程的学员，可享受半价优惠；第二重，报班后如果本科学历达到学习优异条件 ，在服务期结束后6个月内，可获得自考全额奖学金和硕士奖学金。要想获得尚德机构与中国人保财险（PICC）合作的自考全额奖学金，学员需要18个月内可报考科目总数的75%及以上科目，成绩在70分（含70分）及以上。在这个基础上，学员达到本专业直播总时长需大于等于本专业所开直播课程总时长的50%，就能奖学金加码，或者得到尚德机构学术中心授予的硕士奖学金，免费参加研究生考试培训 ；第三重，报读此班型的学员还可获尚德机构联合中国电信定制的“尚学卡”，以每月60元话费形式补贴学员奖学金，补贴周期不少于25个月，共1500元。

尚德机构有关负责人表示，推出奖学金等举措助力他们不断提升自己，通过提升学历获得更多的就业机会。据招聘平台数据显示，招聘单位提供的薪资水平明显与学历相关，学历越高，招聘单位提供的薪酬越高。尚德机构有关负责人表示：“在学员咨询初期，学习规划师会帮助他们设计学历提升方案，对于一些学习意愿强、有强烈进取心、以硕士研究生为目标的学员，可以更好地帮助他们实现人生梦想。”

据介绍，尚德机构将针对成人学习普遍存在时间少，碎片化、难坚持以及个性化教育产品价格昂贵等学习痛点，不断尝试技术为教育赋能的各种可能性，为学员创造更大的价值。