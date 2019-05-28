共享资源树典范！东西部教育协作的“长师样本”受关注

长江师范学院—山东科技大学签署对口支援协议，鲁渝扶贫协作“1+8”框架下的首个本科教育项目落地。1年来，双方务实推进一系列项目，为东西部教育协作树立了典范。

5月17日，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动走进长江师范学院。活动当天，长江师范学院启动“新师范”建设行动计划。“新师范”如何助力东西部教育扶贫？成为全国网络媒体关注的焦点。

1年前，在山东省、重庆市教育行政和扶贫开发部门支持下，长江师范学院—山东科技大学签署对口支援协议，鲁渝扶贫协作“1+8”框架下的首个本科教育项目落地。1年来，双方务实推进一系列项目，为东西部教育协作树立了典范。

联合培养人才：学子享受优质教育资源

2018年9月，学生自主运营的微信公众号“长师人在山科”推送了一篇《据说是长师人在山科大的卧底发来的一篇密文》，来自“环境科学”专业的“卧底”在文中自述：“在刚来的这段日子里，我们感受到了山科人的热情，同学们的好学，学识渊博、温儒亲善的师长，治学严谨、求实创新的学术氛围。”这是长江师范学院和山东科技大学共同执行的首批联合培养“卓越工程师”项目学生的真切感知。

联合培养人才是对口支援工作的一件大事。根据项目合作协议，两校对该项目共同实施“1+2+1”联合培养模式，第一、四学年在本校学习，第二、三学年在山东科技大学进行培养。

首批58名来自机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术等10个专业的同学来到山东科技大学后，不同的校园，不同的教学方式，让他们像海绵一样吸收新的知识，增长专业能力。

生物工程专业学生辜苗谈到在山科大的学习说道：“回想这一学期的学习和生活，我们经历了茫然—混乱—奔波—有序—融入—热爱的过程。现在我们觉得非常充实，每天的课程紧凑，还参加了多个学科的学习小组，组建了科研团队。”访学一年来，学生们深受山东科大浓厚的学习氛围影响，学习动力更足，学习更加主动，联合培养渐入佳境。

干部交流：提高治理能力和管理水平

作为长江师范学院信息化办公室主任，黄世权在2018年到山东科技大学挂职担任山东科技大学挂职担任网络与信息中心副主任。在挂职锻炼期间，除做好日常工作外，他还积极开展山东省“大调研、大学习、大讨论、大发展”活动，调研学习山东科大在全国领先的网络安全工作。

“对每一项工作，从方案的提出、到方案的实施、到工作的落实，我都以一种主人翁态度去对待。”“比如山东科大站群系统、微信企业号的建设与应用，我把学校在运营‘长师信息服务’微信企业号好的一些做法和经验融入其中，得到山东科大网络信息中心各位老师的赞许。”这是学校派出干部到山东科大挂职的一个缩影。

对口支援，重在学经验、学做法。根据双方协议，学校每年定期选派8名干部到山东科技大学挂职锻炼。学习山东科大在教务管理、实验室建设、信息化建设、二级学院治理、新工科建设等方面的宝贵经验，真正使挂职干部挂有所需、挂有所为、挂有所得。

工作期间，他们开阔了眼界，提高了本领，学习和感受到了先进的办学理念和管理方法。挂职干部、电子信息工程学院院长李松柏在接受记者采访时坦言：“在学校全面推进综合配套改革的重要关键期，我深入山东科技大学的2个工科学院进行全方位的学习，亲自感悟了老牌工科学校卓越工程师人才培养的浓厚学术氛围和底蕴深厚的校园文化。美丽的校园、务实的作风、好学的精神等已深深的烙印在我的脑海里。”首批挂职干部返校后，重新走上自己的岗位，工作思路更清晰，工作干劲也更足，挂职期间的经验积淀在岗位上得到充分体现，促进了学校管理水平和管理质量的提升。

共建学院：提升二级单位整体办学内涵

借力山东科技大学在工科领域的优势资源，发展学校新工科学院、促进学校应用转型是山东科大对口支援的又一重要合作项目。

在总体框架协议下，山东科大电气与自动化工程学院、机械电子工程学院同学校签订了共建协议，在学科平台、新工科专业、师资队伍建设等方面全面支持机器人工程学院发展。

通过山东科大的对口支援，机器人工程学院发展态势良好。2018年，该学院得到重庆市教委新型二级学院项目连续三年滚动资助，获批经费1350万元；学生先后获第八届机械创新设计大赛全国决赛一等奖、中国工程机器人大赛一等奖、互联网+创新创业大赛全国决赛铜奖等荣誉。

机器人工程学院院长何仁琪在谈到山东科大的帮扶时说道：“在山科大的支持下，我们要不断地给自己输血，这样才能逐步具备造血的机能，学院的可持续发展也就指日可待了。”

除此，山东科技大学还在学科建设、高层次人才队伍建设等方面倾力相助。2018年5月，通过公开遴选，该校推荐的36位教师成功增列为山东科技大学硕士生导师。2018年9月起，以主导师、第二导师等身份招收硕士研究生。

未来，两校还将秉持“平等互利、优势互补、资源共享”的理念，继续实施第二批联合培养“卓越工程师”项目，加强高层次人才对口支持，联合申报重大科研项目和重大工程建设等项目。

东西协作，“山”高水“长”。两年来，长江师范学院和山东科技大学以项目化推进、精准化帮扶，把党中央东西部扶贫协作对口支援的战略决策写在鲁渝大地上，渝鲁扶贫协作“1+8”框架协议下的鲁渝高校合作已开花结果。