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厉害了长师！快来体验人气爆棚的“网红课”

2019-05-28 11:34 来源：南方网
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　　5月17日上午，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访团走进长江师范学院，围绕学校“新师范”建设、乡村振兴、教师教育、科研创新等主题进行全方位了解、报道。

　　该校打造的“金课”成为全国主流网络媒体关注的焦点。据了解，长江师范学院梳理各课程教学内容，淘汰“水课”，合理提升学业挑战度、增加课程难度、拓展课程深度，遴选出“计算机基础”“食品化学”“外国文学”等30门精品在线开放课程，这些课程被学生称为人气爆棚的“网红课”。

　　课堂要“金”：课程建设主打“精致牌”

　　因通俗易懂和简单实用的讲课方式，长江师范学院大数据与智能工程学院副教授曾俊的“金课”火了。曾俊成了“网红”副教授，她近日的课堂场场爆满。有网友评论，这样的课堂绝对没人睡觉、玩手机。

　　类似曾俊这样深受学生欢迎的一线教师还有不少。外国语学院副教授杨波、机器人工程学院教师田美子、化学化工学院副教授张婷、文学院副教授周仁成等，都是这样的“网红”教师。他们的爆红也从侧面说明一个事实：真正的“金课”从来不会缺少听众。

　　而放到全面振兴本科教育的背景下，淘汰“水课”，打造受学生欢迎和喜爱的“金课”，无疑是提升一流教学质量，培养一流人才的敲门砖。

　　要想淘汰“水课”，必须主打课程建设“精致牌”。长江师范学院梳理各课程教学内容，淘汰“水课”，合理提升学业挑战度、增加课程难度、拓展课程深度，遴选出“计算机基础”“食品化学”“外国文学”等30门精品在线开放课程。

　　与传统课程不同的是，这些“金课”基本具有研究性特点，尽可能激发学生在课程学习中的主动性和探索性。

　　课程与专业学科竞赛紧密相关，是机器人工程学院教师田美子课堂的最大亮点。她结合学科竞赛主题，采用停车系统优化设计，水果采摘惠农机械结构设计供学生研讨学习；结合时事热点新闻开设公交车坠水浮力逃生装置，交通事故急救装置等创意项目；并且利用自编的立体化教学资源、雨课堂工具、第三方在线考试平台进行课堂互动。

　　其实，这种全景投入、小组专题探究的形式在其他课堂早已司空见惯，分组绘制思维导图、根据个人爱好设计PPT、分析中学实验的问题……一个个充满趣味又贴近实际的题目，不仅激发了学生的学习热情，也让学生在实践研究中了解自己、了解社会，锻炼了研究和解决实际问题的能力。

　　“原来的课堂只是老师一个人的独角戏，现在的课堂有了学生的参与讨论，激发了学生的积极性和主动性。”最令田美子高兴的是，2018级3名学生，在学完课程后，便申请了自己的专利。

　　“锤炼本科课程精品品质，让这些‘金课’既注重知识传授，又注重学生价值观塑造、学术视野拓展和实践能力提升，同时还能成为学生成长的灯塔，是我们这一轮课程改革的核心。”教务处副处长汤鹏主说。

　　评价要“金”：以学生为中心 以产出为导向

　　“金课”是当下高等教育战线的高频热词之一，一流课程“双vv万”计划（国家级、省级“金课”计划）已成为2019年教育部工作中的重头戏。

　　“评价的着力点在什么地方,那么,我们的教育就在哪里发力”。长江师范学院基于OBE教育理念，构建了一套科学合理、行之有效并符合教育规律的一流课堂质量评价体系。

　　由评“教”转向评“学”是这套评价体系的主要特色，体现了“以学生为主体”，“以学习过程和学生发展为中心”，评价学生感知的学习环境、学习经历、学习体验是否具有“高阶性”特征。

　　并且，评价以产出为导向，强调课堂的“创新性”，重点评价学生的学习成果是否能适应经济社会发展需求的新变化，这将有利于鼓励教师以“创新性”的教学内容激发学生的求知欲望，提高学习成效。

　　评价并不是一蹴而就，长江师范学院构建“以持续改进为目的”的课堂质量评价体系，及时了解学生学习过程和学习效果，有利于教师准确把握教学内容的难度，指导学生下一步的学习建议，促进学生的发展。

　　教学要“金”：实现课堂教学现代化

　　课堂教学全面智能化及大数据化时代来袭！要求教师不断创新教学模式，不断提升教育技术应用能力和信息化教学水平。

　　学校持续开展在线课程、移动智慧课堂等专题培训，引入蓝墨云、雨课堂、学习通等平台和工具，开展新型课堂教学。如今，手机从影响课堂教学质量的“罪魁祸首”，成为教与学的互动纽带。

　　“以前学生需要花很长时间收集资料，现在只需要扫描立体化教材上的二维码，即可获得丰富的拓展资源、项目资源和案例资源。”曾俊说。

　　事实上，这只是长江师范学院提升“金课”品质的举措之一。学校不仅组织校内教学研究，还组织教师参加校外研讨会，并依托校内“课堂教学开放周”活动，鼓励教师传播教学先进理念、推广有效教学模式。

　　“通过各种培训，让我们对学生的学习状态有了量化分析，更加有针对性地开展教学，并且让过程考核更加有的放矢，教学效果明显提升。”机器人工程学院教师田美子说。

　　“新师范”背景下，长江师范学院通过“金”课堂、“金”教学，金“评价”，从课程目标、课程内容、教学模式、教材建设、师资队伍、达成评价等各环节推动课程改革，让大学教育质量更上一层楼。

编辑： 唐巧燕

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