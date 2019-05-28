长师助力产业扶贫建设，特晚熟榨菜新品种取得重大突破

在“新师范”背景下，长江师范学院紧贴区域特色资源，强化学科建设，建设创新平台，对接“四大产业”发展，促成了“三区”经济效益、生态效益和社会效益的最佳统一。

5月17日，“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访团走进长江师范学院， 人民网、光明网、央广网等30余家全国主流网络媒体的教育主编、记者一同走进长师校园，就该校的“新师范”建设、乡村振兴、教师教育、科研创新等主题进行全方位了解、报道。

在参观长江师范学院科研平台时，有一个瞩目的亮点，那就是该校助力产业扶贫建设的一系列创新平台，其中，特晚熟榨菜新品种取得重大突破，将结束行业、学术界长期以来认为重庆等地海拔1000米以上地区不能种植榨菜的历史，结束重庆等西南地区3月下旬至4月上旬无鲜嫩榨菜上市的历史。

在“新师范”背景下，长江师范学院紧贴区域特色资源，强化学科建设，建设创新平台，对接“四大产业”发展，促成了“三区”经济效益、生态效益和社会效益的最佳统一。

紧贴区域特色资源 “四大产业”跑出“加速度”

“每嫁接一个穗花多少钱？”“6元。”“这棵树一共接有20个穗条，花了120元。但实际上不需要接这么多，你们浪费了。”

4月26日，涪陵区南沱镇睦和村的果园里，一群专家和果农正围着一棵嫁接的果树在交流。

这是4月25日至28日、由国家荔枝龙眼产业技术体系与长江师范学院长江上游龙眼荔枝工程中心协同举办的长江上游晚熟龙眼荔枝产业扶贫活动现场之一。

来自华南农业大学、广东省农科院、广西大学等高校、科研院所的专家学者们，走进重庆涪陵、永川，为果农们进行技术指导服务和地区产业规划。

“扶贫先扶智。国家荔枝龙眼产业技术体系专家团队将发挥技术资源优势，因地制宜开展长江上游龙眼荔枝产业科技扶贫行动，以大力推广一批优良品种和先进适用技术，推动产业健康可持续发展，带动农民脱贫致富。”陈厚彬介绍，此次国家荔枝龙眼产业技术体系的专家分别在涪陵区的南沱镇和珍溪镇，以及永川区朱沱镇进行技术指导，并发布了《长江上游晚熟龙眼荔枝产业科技扶贫倡议书》。今后该体系还将与长江上游龙眼荔枝工程中心深度合作，在重庆建立工作站，以大力帮助提升重庆龙眼荔枝产业的技术研发水平。

作为渝东南地区唯一的本科院校，长江师范学院抓住城乡统筹发展机遇，成立长江上游龙眼荔枝工程技术研究中心、页岩气智能感知技术实验室、中药材产业技术研究院、涪陵榨菜产业技术研究院等产业技术研究院，对接重庆市龙眼荔枝、页岩气、中药材、榨菜等四大产业。

如今，榨菜产业技术研究院已逐渐成为长江上游特色高效农业科技创新高地、科技示范中心、成果转化中心、产学研示范基地，引领与优化了库区农业产业结构调整，强力推动了特色优势农业产业健康发展，支撑了应用型师范大学高素质人才的培养。

组建高层次人才团队 做好“大民族学”研究

4月19日上午，第三届“中国土司论坛”在长江师范学院开幕，来自全国70余位专家学者齐聚一堂，聚焦中国土司制度与土司文化、土司学理论构建与研究方法、改土归流及土司个案研究等理论与实践问题，展开学术研讨。

“中国土司论坛”是长江师范学院回应国家乡村振兴与乡村治理战略需求的学术自觉，也是学校加强民族学学科建设和学术交流，促进中国土司学的理论构建与方法创新，保护土司文化遗产，推动地方经济社会发展的行动。

为了做好“大民族学”研究，早在2009年，学校就成立了重庆民族研究所，十年来，陆续从清华大学、中南民族大学等国内知名高校和科研院所引进组建高层次人才团队，扎实开展田野调查，深挖武陵山片区尤其是民族地区经济社会发展的理论与现实问题，学术资源喷若涌泉。

在国家社科基金项目中，去年该校的民族学学科拿到5项，在全国该领域中排名第8位，乌江流域经济社会文化研究高地已具雏形，产生极大的社会效益和学术影响。

探索科研体制改革 学术研究释放创新活力

事实上，不管是产业扶贫，还是民族学研究，都只是长江师范学院科研创新的局部特学。

近年来，长江师范学院无论是在创新平台、创新团队，还是科研项目、科研成果、产学研合作、学术交流等方面都呈现出了前所未有的活力。

相关数据显示，近6年来，长江师范学院新增省级以上创新平台15个；仅2018年承担国家社科基金、自科基金项目28项；公开发表学术论文7956篇，年均增长10.4%；先后获得30余项政府科研奖，展现出一幅生机蓬勃的学术图景。

把科研创新的兴奋点和社会服务的聚焦点融入地方经济社会发展，让科研创新落地生根，学校深入推进产学研合作，与政府部门、行业企业签订产学研合作项目500余项，师均横向科研或技术服务经费5万元以上，一系列关于产品研发、技术升级的成果相继涌现。

例如“作物遗传育种创新团队”组配出2个优良杂交玉米品种，推广应用累计新增产值3600万元；又如“榨菜种植与深加工创新团队”研发出榨菜长效复合肥，累计产生效益255.6万元；再如建成具有完全自主知识产权的全球最大单套醇酮生产装置和国内最大单套产能的己二酸生产线……

学术研究释放出了创新活力，这也得益于长江师范学院的科研体制改革。

据了解，该校持续出台《科研业绩认定与量化计分办法》《优秀科研成果奖励办法》《科研绩效实施办法》《关于进一步支持横向科研项目研究的实施意见》等一系列政策措施，改革力度大、含金量高，为创新驱动注入了新动能。

在“新师范”新征程中，长江师范学院立足“一山两水”，服务武陵山连片贫困地区、三峡库区、乌江流域少数民族聚居区，在应用型师范大学办学定位中、在服务国家精准扶贫、乡村振兴、一带一路、绿色发展、人工智能、西部大开发等战略中发挥了重要作用。