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广东“学院派”书家：引领岭南书印学史研究及书法创作的方向

2019-05-28 10:17 来源：南方网 黎向群
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　　民国之初，钢笔的传入中国，由于它具有携带方便和书写便捷等实用功能，当时的政客、文化人、读书人拥有一支钢笔，已经成为他们身份的象征。政府及学校的推广，从政府官员到学生都使用铅笔和钢笔作为书写工具。因此，传统毛笔书写被钢笔书写所取代，毛笔字逐渐不为世人所重视，逐渐失去其地位。

　　浙江美术学院（现为中国美术学院）是全国高校最早开设书法专业的院校。继浙江美院之后，1987年至1989年间，广州美术学院招收书法研究生、本科开设书法专业课程，形成书法的教学体系。其他没有书法专业的高校，书法选修课的教学任务却落在老一辈学者教授的身上。他们从小受家庭影响和私塾的教育，写字是必修课，“童子功”非常扎实，一般都擅长书法。虽然他们学贯中西，但仍然保持着传统文人学者做学问的情愫和风尚，他们诗文稿、书信、赠送字幅，日常仍然保持毛笔书写习惯、临习碑帖和书法创作。因此，他们的身份既是学者型书家，又是学生写字课和书法创作的指导老师。

　　建国至90年代以前，广州市是群众性书法活动开展得最活跃的城市，1962年秋，广东省文史研究馆创办文史夜学院，招收工农兵学商学员；1963年成立广东省书法篆刻研究会，举办各类展览和书法学习班，培育书法人才。广州的群众书法基础好，得益于侯过、容庚、商承祚、吴子复、秦咢生、李天马、麦华三、李曲斋、朱庸斋、吴三立、黄文宽、何绍甲、莫铁等老一辈书家的言传身教，推波逐澜，薪火相传。这批老书家大都集中在中山大学（简称中大）、华南师范大学（简称华师）、广州美术学院（简称广美）三所院校，并兼任省书协主席或副主席职务。因此，广东“学院派”的老书家成为书坛的主流，把握着书法篆刻研究和创作的导向。

　　广东书法教育随之形成了三大格局：一是“中大派”的代表书家有冼玉清、容庚、商承祚、詹安泰、戴裔煊、马国权等；二是“华师派”的代表书家有吴三立、何绍甲、傅宗堃、麦兆暄等；三是“广美派”的代表书家有麦华三、黄文宽、黄子厚、尚涛等，形成了“学院派”的老书家群体。40年来，三所高校培育出来的书法篆刻研究与创作人才，他们较之于社会上师徒相传的弟子，在书法篆刻史、理论研究及书法创作方面，显得更有实力，大多成为广东书印学史的专家和书坛的中坚力量。

　　“中大派”代表书家：在古文字、印学史和书论诸方面的引领

　　中山大学由孙中山先生创办的一所综合性大学，有着一百多年的办学传统。该校的冼玉清、容庚、商承祚、詹安泰、戴裔煊、马国权等人，他们既是著名古文字学家、古文献学家、文学家、印学家、书法理论家，又是著名书法家。他们专注学问和研究，主要贡献在古文字学、古文献学、文学、印学、帖学和书法理论上，承前启后，继往开来。他们的生友马国权、陈永正、张桂光、陈初生、陈炜湛、孙稚雏等人在古文字学、书法史、印学等均有建树。

　　冼玉清、容庚和马国权都是对广东当代印学研究有贡献者。

　　著名古文献学家冼玉清（1894—1965），被誉为“岭南才女”，南海人。历任中山大学教授兼文物馆馆长、广东省文史研究馆副馆长等职。她从事岭南丛帖及印谱考证和研究，1949年出版的《广东丛帖叙录》，是一部为粤人所刻丛帖的专著；还出版有《粤东印谱考》（后改名《广东印谱考》），这是一部全面对粤东地区印谱的整理和考证。还擅长书画、楷书取法颜柳褚诸家，绘画以鱼虫见长。著名作曲家、书法理论家冼星海就是冼玉清的高徒。

　　著名古文字学家容庚（1894—1983），字希白，号颂斋，东莞人。历任中山大学古文字室教授，中国书法家协会理事、中国书协广东分会首任主席。著有《金文编》、《商周彝器通考》《丛帖考》等。20世纪20年代初，与其弟容肇祖合撰《东莞印人录》，是广东第一部地方印家传集。他擅长书法篆刻，以金文和小楷著称，有《容庚法书集》传世。

　　著名古文字学家商承祚（1902—1991），字锡永，号契斋，番禺人。历任中山大学教授、中国书协理事、中国书协广东分会主席。师从罗振玉，古文字研究以殷墟文字见长，著有《殷墟文字类编》《殷契佚存》等，甲骨、金文、小篆、秦隶书法著称于世，有《书法经验谈》等文章传世。

　　著名古文字学家、印史学家、书法理论家马国权（1931—2002），字达堂，广州人。容庚的研究生，曾任中山大学教授，1979年移居香港，任香港中文大学考古艺术研究中心研究员，中国书协学术委员、西泠印社理事。著有《广东古印集存》《广东印人传》《广东印学知见录》《近代印人传》等，擅长金文书法和篆刻。

　　“华师派”代表书家：体现在文字学、三笔书写和书法教育方面的引领

　　华南师范大学的前身为勷勤大学师范学院、广东省立教育学院、广东文理学院，1951年更名为华南师范学院，1982年成为综合性师范大学。该校的吴三立、何绍甲、傅宗堃、麦兆暄几位老书家，以文字学、古文字学、教育学、心理学、音乐学见长，向来重视书法教育研究和学生的三笔书写训练，言传身教，使之成为华师的特色。从华师走出来并有书印学成果的有王世国、潘英伟、黎向群等人。

　　著名的文字学家、诗人吴三立（1897—1989），字辛旨，平远人。历任华南师大中文系主任、教授，广东省文字改革委员会委员、中国书法家协会广东分会副主席等。学术专长为文字学、音韵学、诗词、经学，专著10多部，还有《靡骋集》《辛旨近诗》等传世。楷书取法欧颜，榜书取法北碑，行书取法苏黄。1986年题写亚运会“手球馆”三个大字，堪称代表作，气象万千，既有北碑方棱的风骨，又有宋帖的风姿。

　　著名教育家、心理学家、音乐家、诗人、书法篆刻家何绍甲（1904—1996），字一冰，番禺人。1929年毕业于中山大学，30年代初期至40年代末期，参与创办番禺中学、贲南中学和番禺师范学校。1935年，他与陈大年、李泽甫、黄文宽、莫铁等十人在广州创办天南金石社，研究书画金石篆刻，每周例会，各携习作，互相观摩。建国后，任华南师院教育系教授。书法以汉隶和北碑见长，小楷法钟王，草书法张旭、贺知章；北碑取法《泰山经石峪金刚经》《郑文公》《云峰山诗刊》《石门铭》及《龙门二十品》，隶书主要取法《张迁》《礼器》《石门颂》碑碣摩崖，书法碑帖交融，富有清骨、宽博、峭劲、刚阳之美。魏碑《陶行知雕塑》碑记，座落在华师风雨操场，为其代表作品。有《何绍甲自书诗联集》等传世。

　　傅宗堃（1920—2018），字垕安，广州人。出身于书香门第，家学渊源，祖父傅家瑞是前清进士，擅长北碑，钟情赵之谦。舅父张荫庭，从小受家族前辈的影响，并指授他临习魏晋唐碑帖五六十种。楷书早年受“馆阁体”书法影响，研习欧赵董，后习魏唐诸碑；尤擅长行书，钟情王羲之《半截碑》《怀仁圣教序》，以二王、董其昌为主调，兼取法李北海、宋徽宗，书风雅逸流美，气格高古。早在20世纪40年代初期享有书名，1941年，他参加了于右任、叶恭绰等名流主持举办的“港澳华侨联合书法比赛”获第二名。1980年和1984年参加全国第一、二届书法篆刻展和河南郑州举办的国际书法展等重要展览。建国后长期担任华南师大的书法选修课教师至退休，自编《书法教程》，言传身教，还兼任学生书法篆刻学会的指导老师，培养不少书法人才。

　　“广美派”代表书家：在书法专业、书法美术史、创作方面的引领

　　广州美术学院的前身是中南美术专科学校，创建于1953年，由中南文艺学院、华南人民文学艺术学院、广西区艺术专科学等组成，校址在湖北武汉。1958年该校从武汉南迁广州，更名为现名，培育中南地区的美术创作人才。当时的广美是联系广东书坛的桥樑和薪火相传的摇篮。早期的书法选修课由麦华三担任，学生有林墉、苏华、王楚材等人。广美早期的书法教育，只是选修课程，课时不多，未形成书法教育体系。到了1987年至1989年间，广美招收书法研究生及书法专业，才真正形成书法教育体系。尚涛担任学科带头人，黄文宽、黄子厚兼任专业课教师。胡志颖、叶耀才、马新林、陈诗豪等便是这期间招收的学生。由于尚涛调离广美，只招了三年停办了。

　　著名书论家、书法家麦华三（1907—1986），字中兴，番禺人。1961年任广州美术学院副教授，兼任广东省文史研究馆馆员、中国书协理事、中国书协广东分会副主席等职。他主要贡献在书法理论。30年代编写《古今书法汇编》一书，1940年撰写《岭南书法丛谭》长文，共述书家95人，对广东历代书家及其作品作了较为详述，为广东书法史重要的文章。此外，还著有《书法源流》《日本书道概观》《汉晋木简对书史之贡献》《艺舟书影》等，促进了现当代书法史和书法理论研究和发展。他的书法擅长篆隶楷行草诸体，小楷和行楷最为突出。小楷首部《中华人民共和国宪法》、行书“贵州茅台酒”等为其代表作品。

　　结语

　　40年来，广东高校老一辈的书法家作为广东书印学史研究和书法创作主流，引领书法篆刻的研究与创作的方向，推动了广东书法事业的发展。冼玉清、容庚、商承祚、秦咢生、李天马、詹安泰、戴裔煊、吴三立、何绍甲、麦华三、傅宗堃、黄文宽、黄子厚、尚涛等老一辈书家，无论在古文字学、古文献学、文学、书法史、印学史学诸方面的研究成果以及书法创作，都起到楷模的作用并奠定深厚的基础。马国权、陈永正、李公明、王世国、黎向群等人致力于书法史、篆刻史、书学理论、书家、印人的研究和评论。陈永正的《岭南书法史》、王世国的《中国历代书法家评述》、黎向群的《岭南历代书法名家》《岭南篆刻》、李公明的《广东美术史》等专著及学术文章，对中国及地域书法篆刻美术史研究起到了推动的作用。

 

编辑： 张俊伟

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