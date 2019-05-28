广州入选全国首批智慧教育示范区

日前，教育部正式下发通知，广州市入选2019年度全国“智慧教育示范区”。

日前，教育部正式下发通知，广州市入选2019年度全国“智慧教育示范区”。近年来，广州市紧紧围绕打造世界前列、全国一流、广州特色、示范引领的现代化教育目标，多措并举推进义务教育优质均衡发展，不断提升义务教育办学质量，力促教育公平。与此同时，各所学校创新人才培养机制，形成符合学校特点的创新人才培养方案，提升创新人才培养师资队伍水平，打造与广州城市发展定位相匹配的创新人才培养模式。

均衡：集团化、学区化、智慧化促进优质教育广覆盖

今年4月，广州市教育局举行第三批市属教育集团成立仪式暨专题培训，正式成立广州外国语学校教育集团、广州协和教育集团、广州幼师学前教育集团。至此，广州已有10个市属教育集团。全市共组建39个教育集团，覆盖学校202所、学生27万人。区域之间、学校之间的教育发展不均衡不充分，是当下社会关注的问题。广州构建“中心城区抽疏、外围城区植优、农村地区补齐”的布点规划。集团化办学使得优质学校先进教育理念、管理经验和校园文化得以输出到外围城区，推进了全市教育资源的合理再配置，扩大优质教育资源总量。而科学合理组建学区，建立学区机构议事制度,以优质龙头学校为带动，促进师资流动、统筹招生、推行一体化管理，又进一步带动了学区内学校共同发展，促进区域义务教育均衡发展。

为促进农村地区教育质量提升，广州市教研院以广州农村义务教育阶段教育为重点，将从化区温泉镇的6所小学和2所中学组成“温泉教育集群”，引入市区优质教育资源联合共建，形成“6+2+N”集群项目，以信息化手段实现教学、练习、测试“三同步”的远程智慧课堂新模式，打造广州“教育集群”发展新模式。

到2020年，广州示范性普通高中学校将在原有基础上增加到70所，新增示范性高中学位约5.5万个，示范高中学位占普通高中学位的比例由目前的56%增加到85%左右。这意味着，将有更多的学生能够享受优质的高中教育，为他们进一步深造打下坚实的基础。 在2018年高考中，广东理科前150名考生当中，广州就占了近1/3，分布在全市10所高中，有省、市属高中，也有区属高中，有中心城区学校，也有周边城区学校，覆盖面广，广州教育的高位均衡可见一斑。目前，全市11个区全部成功创建“全国义务教育发展基本均衡区”，全部成为“广东省推进教育现代化先进区”。广州成功创建“广东省推进教育现代化先进市”，全市公办义务教育标准化学校覆盖率100%。

公平：“租购同权” 多区出台落地方案

广州市打造公平而有质量的教育，保障每一位孩子都能够享受教育的权利。2017年7月，广州发布加快发展住房租赁市场工作方案，赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益，保障租购同权。到目前为止，广州各区均已推动“租购同权”落地。

2017年，来穗人员随迁子女积分入学政策落地，符合条件入读义务教育学校起始年级学位的随迁子女占总申请人数超过60%。根据广州“十三五规划”，到2020年符合条件的随迁子女入读公办学校和以政府补贴民办学校起始年级学位的就读比例将力争提高到70%。

与此同时，广州全面提升特殊教育办学水平和服务质量。完善特殊教育四级网络，实施特殊学生15年免费教育；有序推进标准化特殊学校建设工作；加强部门联动，积极联合广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部、“融爱之家”等社会机构开展融合试点，启动“爱的种子”校园文化倡导活动，进一步建立健全对特殊学生的关怀教育支持体系。

创新：培养面向未来的创新型人才

近年来，广州基础教育致力于培养面向未来的创新型人才，让孩子们从小了解、掌握新科技、新技术。适应广州市以科技产业创新供给侧改革推进特大城市转型升级的战略需要，促进千年商都转向国际科技创新枢纽，打造“世界前列、全国一流、示范引领、广州特色”的现代化教育。全市创建省科学教育特色学校21所，全国科技体育传统学校16所，引领全市各中小学校积极开展科技创新、信息技术、人工智能、生态环保、科技体育等教育活动。与广州地区高水平大学、科研机构、科技创新企事业单位紧密合作，组织优秀学生走进实验室、走进生产一线，开设科技创新教育第二课堂。近五年来，推荐选送700多名优秀中学生走进中山大学、华南理工大学20多个理化及生命科学类实验室，接受科研攻关和创新的启蒙和引导。全市科技创新活动每年培养出10余名全国青少年科技创新大赛获奖者。毕业于天河中学、世界首次发现引力波团队成员之一的罗加伦同学，就得益于广州校园科技创新活动的锻炼与培养。市二中、执信、广大附中、六中等每年都有学生因科技创新活动中的突出表现，获北大、清华等自主招生资格。

今年3月，《广州市中小学科技实践教材》走进了广州109所中小学。这套以五大新科技为内容的教材，涵盖了新一代信息技术、人工智能、生物医药、新能源、新材料等。新教材的其中一个章节就是人工智能教育。“基础教育要为城市转型升级做好支撑，其中一个重要的方面就是人才培养，让孩子们了解、掌握这些新技术、新科技。在课程供给方面，我们也要与城市的转型升级相呼应。”教材主编、广州市教育研究院课程教材研究室副主任邹立波表示。

近年来，“STEM教育”在广州开展得如火如荼。早在2015年9月，广州就在综合实践活动课程中开展了首届全市中小学“乐创空间，我行我秀”科技主题实践活动。2017年9月，广州开始在全市中小学、中等职业学校深入推进STEM课程实施，把STEM教育引进到广州中小学教研体系中。以广东华侨中学为例，该校在初高中两个校区开辟了共计850平方米的工程技术实验室。

广州市教育信息中心采用专家讲座、实操培训、主题工作坊、创客马拉松、网络课程等多种培训形式，通过微课导学、项目式学习、翻转课堂、线上线下混合学习等多种教学模式组织教学，科普培训中小学教师7500余人次。

在互联网+时代，广州教育人充分应用现代信息技术，变革传统教育模式，实现教育理念、教学模式、管理机制、人才培养、教育评价的创新，共建设了以信息技术教育融合创新为主要特征的智慧校园样板校、实验校71所。越秀区东风东路小学获首批教育部教育信息化试点优秀单位，天河区体育东路小学被评为2017年教育部基础教育信息化应用典型案例单位，云山小学获批成为“全国中小学校长、骨干教师网络学习空间人人通专项培训基地学校”等。目前，广州市正在以智慧阅读、教育集群、AI+创新3项改革推进人才培养模式变革，以智慧培训、智慧评价、机制创新3项措施保障智慧教育可持续发展，以教育信息化支撑引领教育现代化。