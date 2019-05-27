第十七届华语文学传媒盛典榜单揭晓 李洱获年度作家

初夏凤城，文学的繁花盛放。第十七届华语文学传媒盛典颁奖典礼如期举行。

第十七届华语文学传媒盛典获奖者合影（陈辉 毛伟军/摄）

南方网讯（记者/杨智明 罗予岐）初夏凤城，文学的繁花盛放。5月25日下午，由南方都市报发起主办、顺德区委宣传部(区文化广电旅游体育局)和顺德区北滘镇人民政府联合主办的第17届华语文学传媒盛典在顺德北滘文化中心音乐厅隆重举行。

自2013年起，华语文学传媒盛典永久落户顺德，成为顺德一年一度的文学节日。第17届华语文学传媒盛典由中国作协副主席、文学评论家阎晶明，中山大学中文系教授、文学评论家谢有顺，北京师范大学中文系教授、诗人欧阳江河，广西作家协会主席、小说家东西以及华语文学传媒盛典秘书长刘炜茗担纲终审评委，经过充分、严谨、激烈的讨论，最终投票产生获奖结果。

李洱凭借长篇小说《应物兄》折桂2018“年度杰出作家”。陈继明、陈东东、罗新、黄德海、班宇分别斩获“年度小说家”、“年度诗人”、“年度散文家”、“年度文学评论家”及“年度最具潜力新人”。来自全国各地的近百位著名作家、诗人、文学评论家共襄盛会，见证了六项大奖的颁发。

李洱凭借长篇小说《应物兄》获“年度杰出作家”（陈辉 毛伟军/摄）

继《花腔》、《石榴树上结樱桃》之后，李洱磨砺十三年的厚重之作《应物兄》一经出版即引来评论界高度赞誉。25日的颁奖典礼上，李洱在发表获奖感言时说：“从事写作已经三十年了，但我还是个新手。一个形容词，就能把我给难住。”

华语文学传媒盛典创办于2003年4月，每年举办一次，以“崇尚创造”为宗旨，评审程序公平、公正、公开，为读者推荐当年度最优秀的文学作品和作家。多年来，华语文学传媒盛典坚持公正、独立和创造的原则，坚持艺术质量和社会影响力并重，在文学界有口皆碑。

颁奖典礼后，华语文学传媒盛典文学周系列活动继续火热进行。26日上午，李洱与谢有顺将在北滘市民活动中心多功能报告厅探讨“现代人的思想与生活”，陈继明与刘炜茗将在南方医科大学顺德校区畅谈“小说语言也有景深”，黄德海与南方都市报阅读周刊主编刘铮将在碧桂园集团凤凰书吧切磋“《蒹葭》与《诗经》的几种读法”，26日下午，罗新与新经典文化主编杨晓燕将在大良文化中心分享“萨珊波斯长城的所见所闻”，班宇与作家麦小麦将在北滘丰明中心一楼大堂带来关于“小说越过冬季”的对谈。

【第17届华语文学传媒盛典完整获奖名单】

年度杰出作家：李洱，《应物兄》

年度小说家：陈继明，《七步镇》

年度诗人：陈东东，《海神的一夜》

年度散文家：罗新，《从大都到上都》

年度文学评论家：黄德海，《驯养生活》《泥手赠来》《诗经消息》

年度最具潜力新人：班宇，《冬泳》