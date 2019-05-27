一千种思念，一万种感动——记《我把愿望放在你那里》诗集分享会

2019年5月25日，一千种思念，一万种感动——波儿诗集《我把愿望放在你那里》分享会在广州购书中心天河店一楼大堂举行。本次诗歌分享会的主题书是诗人波儿继《与相识无关》和《譬如此刻》后的新作《我把愿望放在你那里》。

2019年5月25日，一千种思念，一万种感动——波儿诗集《我把愿望放在你那里》分享会在广州购书中心天河店一楼大堂举行。本次诗歌分享会的主题书是诗人波儿继《与相识无关》和《譬如此刻》后的第三本新作《我把愿望放在你那里》。

《我把愿望放在你那里》是诗人波儿携手花城出版社出版的一本感恩诗集。由著名诗人、散文家、批评家，现任中国作家协会诗歌委员会主任叶延滨作序推荐，有声版由演播名家纪涵邦领衔演绎。全书分为好久不见；我想，我需要一盏灯；我把愿望放在你那里和细水长流四辑。诗文清丽脱俗，简单措辞中蕴含着对生活的理解及感悟，主题多与诗人自身经历的生活与爱情有关，意象简洁，抒情性较为明显。在婉约典雅的诗歌风格中，波儿透出明亮温暖的情调，自信大度的胸襟，生动地展现了当代女性的美好与善良，体现了当代杰出女性对命运的全新觉醒。波儿的每一首诗都写得很通透，在与读者的情感交流上没有障碍，一下就能打动人心，很有感染力。

活动现场著名朗诵家孙金华、广东广播电台主持人吕囡囡和广东广播电视台主持人林鲁阳等现场朗诵表演波儿诗集《我把愿望放在你那里》中的《向岁月致敬》《爸爸》《我把愿望放在你那里》等诗歌。现场读者热情高涨，更有数位读者现场朗诵波儿诗歌以表达喜爱之情。