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粤高校学位点撤销15个增列8个

2019-05-27 07:40 来源：南方日报 钟哲
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　　24日，国务院学位委员会正式公布了《关于下达2018年动态调整撤销和增列的学位授权点名单的通知》，共有29个省份的182所高校或单位大幅撤销489个学位点，包括部分博士学位授权点。其中广东高校撤销15个学位点，增列8个。

　　在此次学位点动态调整中，广东高校共主动撤销15个学位点。中山大学撤销2个硕士学位授权一级学科，分别是教育学、草学；2个硕士专业学位授权类别，分别是教育硕士、税务硕士。暨南大学撤销1个博士学位授权一级学科，为中药学；1个硕士学位授权一级学科，软件工程；1个硕士学位授权二级学科，应用化学。华南理工大学撤销3个硕士学位授权一级学科，分别为哲学、水利工程、教育学。广州中医药大学撤消硕士学位授权二级学科，思想政治教育。五邑大学撤销2个硕士学位授权二级学科，计算机应用技术、交通信息工程及控制。南方医科大学撤消1个博士学位授权一级学科，特种医学；1个硕士学位授权二级学科，计算机应用技术。

　　除撤销外，共有28个省份的147所高校或单位增列了218个学位点。

　　广东高校中，中山大学新增航空宇航科学与技术、控制科学与工程2个硕士学位授权一级学科。暨南大学新增2个博士学位授权一级学科，分别为环境科学与工程、药学。广东中医药大学新增1个硕士学位授权一级学科，基础医学。五邑大学新增2个硕士学位授权一级学科，分别为药学、材料科学与工程。南方医科大学新增1个博士学位授权一级学科，口腔医学。

　　2016年，全国高校也曾大幅动态调整撤销和增列的学位授权点。如今，全国第五轮学科评估即将开展，国家双一流计划也将迎来中期考核。教育专家表示，学位点“能上能下”将成为常态，高校主动撤销大量学位点，意味着高校的发展思路正改为走内涵式发展道路，对释放高校办学活力、规范高校办学行为都有重要意义。

编辑： 柯丹洁

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