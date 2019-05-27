考前健康“加油”，中大、中科大、对外经贸、华工今年这样招生！

5月25日，“南方青春高考季-2019广东高考招生咨询会”在广州继续举行。

南方网讯（记者\柯丹洁）5月25日，“南方青春高考季-2019广东高考招生咨询会”（以下简称“高招会”）在广州继续举行。在本场活动中，中山大学、中国科学技术大学、对外经济贸易大学、华南理工大学四所省内外名校招办负责人为大家讲解学校发展情况及2019年最新招生政策，广东省中医院副主任医师，中国针灸学会理事王聪医生针对高考前考生睡眠问题进行分析和引导，南方网特邀志愿填报专家一鸣惊人和长今老师，更为大家带来干货满满的志愿填报技巧，现场座无虚席。

四所省内外名校同台宣讲

中山大学：新增13个大类招生，实行级差录取，人性调剂

中山大学现由广州校区、珠海校区、深圳校区三个校区、五个校园及十家附属医院组成，形成“三校区五校园”的办学布局。记者在高招会现场了解到，位于不同校区的相同名称专业，属于不同的院系，但有同样的人才培养质量要求和标准，同样的师资水平和学术水平，同样的招生代码，同样的毕业证和学位证。

目前，中大以学科为依托进行专业调整，确立了新闻传播学、工商管理、口腔医学、海洋科学、临床医学、药学、生物科学大类、图书馆学、预防医学、物理学、金融学等11个品牌专业。2019年招生院系共54个，计划招生专业共60个，原则上按一个院系一个类别进行招生。此外，新增13个大类招生院系，新增微电子科学与技术学院微电子科学与工程（珠海校区）、测绘科学与技术学院地理信息科学（珠海校区）、农学院生物科学（深圳校区）、生态学院生态学（深圳校区）四个院系招生专业，国际金融学院2019年新增经济学专业。

2019年中山大学采用“级差录取，人性调剂”的录取方式。中山大学本科招生办公室主管岳美琴在高招会现场介绍：“2019年招生政策亮点主要分为四个方面，第一，志愿满足度高；第二，专业录取级差制：调档认加分，专业用“裸分”，级差为2-1-1-1-1。第三，调剂录取人性化“四不”，即文理科不互调，生源地省份没有投放的专业不调，医学类没有填报的不调，护理学没有填报的不调；第四，政审、体检合格且服从调剂不退档。”

中国科学技术大学：全国招生1860名，实行“大类教育，专业培养”

中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主，兼有特色管理和人文学科的综合性全国重点大学。学校现有20个学院（含6个科教融合共建学院）、31个系，设有研究生院，以及苏州研究院、上海研究院、北京研究院、先进技术研究院、中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）等。

中国科学技术大学广东招生组组长王浩波副教授在宣讲时介绍道：“学校每年只招收1860名本科生，坚持不扩招，目的是为了保证本科生生均教育及教学资源最大化。”据悉，中国科学技术大学实行“大类教育，专业培养”的模式，学生100%自主选择专业。即大一实行通识教育，结束后全校范围内自主选择学院及学科，大二实行大类基础教育，结束后在学院内自主选择专业，大三实行专业教育，还可选修第二专业/学位，期间还可调整专业或按个性化培养方案学习。

对外经济贸易大学目前拥有经、管、法、文、理、工六大学科门类，以国际经济贸易、法学（国际经济法）、金融学、工商管理、外语（商务外语）、会计、保险、精算等优势专业为学科特色的多科性财经外语类大学。学校多年来采用复合型的人才培养理念，搭建“外语+管理”“外语+外贸”“外语+管理+法学”“外语+数学+金融”的专业类别，培养基础宽厚、专业性强的经贸菁英人才，创新能力强、面向世界的国际化人才，善于跨文化交流的复合型交际人才。

据了解，2019 年，对外经济贸易大学继续全面推行大类招生及培养模式，按照教育部对类的规范，首批大类招生涉及国际经济贸易学院、金融学院、国际商学院、公共管理学院、英语学院、信息学院、国际关系学院和中国语言文学学院 8 个学院，并直接面向考生招收国际组织人才基地班和量化金融实验班。学校按学科大类招生，在完成基础课程学习后，学生可选择合适的专业方向。对外经济贸易大学广东招生组老师那笑在高招会现场介绍时说：“大类招生既减少了考生填报志愿的盲目性，又给了考生更大的选择自由权，打破了学科界限，有利于交叉型、复合型、高素质人才培养。”那笑老师提醒：学校对高考外语口试没有要求，同时在英语单科成绩上也没有要求。如果出现高考总分相同情况，录取到经济类、管理类和理工类的学生，优先考虑数学、英语单科成绩高的考生。录取到文学类和法学类的专业学生，优先考虑英语、数学单科成绩高的同学。

华南理工大学：实行专业类招生，国际校区首招400人

高招会现场，华南理工大学广州国际校区教学与全球事务办公室常务副主任吴招胜，分子科学与工程学院招生工作负责人、华南软物质科学与技术高等研究院副院长王林格对华南理工大学广州国际校区做了简要的介绍。华南理工大学广州国际校区由教育部、广东省、广州市和华南理工大学共建，校区拥有完整的本科-硕士-博士研究生培养体系，2018年9月首批研究生已入学，2019年即将在智能制造工程、机器人工程、生物医学工程、分子科学与工程、微电子科学与工程等本科专业招生。计划到2030年，广州国际校区学科全面进入世界一流学科行列。

据了解，华南理工大学正在建设世界一流科研与教育机构的试验区。王林格副院长介绍，希望可以围绕分子设计与合成、多尺度结构调控、功能和智能先进材料的开发与工程化应用等开展前瞻性基础研究和技术创新；培养具有创新能力和实践能力的高素质人才，旨在建设分子科学领域世界一流水平的创新高地和人才培养基地。吴招胜介绍，2019年华工广州国际校区开始本科招生，计划共招收400人，其中高考招生200人，二次选拔200人。吴招胜在现场宣讲时说：广州国际校区招生代码和学生学费与其他校区一致。相关负责人现场透露，华南理工大学的学生可通过三种途径入读广州国际校区。第一，新生在入学时参加校内二次选拔，通过转专业方式，可以进入广州国际校区修读新工科专业；第二，学生可跨学科门类辅修广州国际校区的专业，达到要求者，可拿到广州国际校区新工科专业的辅修学位；第三，学生在未来还有机会攻读广州国际校区新工科专业的硕士、博士学位，成为国际大咖的弟子。

记者从现场获悉，2019年华南理工大学全国计划总数6700人，比2018年增加400人；各省计划原则上均较2018年增加或持平。广东省文理科普通类计划总数将比去年大幅增加，预计新增计划240人，总计划约3200人，新增机器人工程、智能制造工程、微电子科学与工程、分子科学与工程和临床医学五个专业，均直接与国际教育资源对接。除部分专业和教学改革班外，2019年学校整体实行专业类招生。共57个专业或专业类（66个方向）进行高考招生，其中包括20个专业类。