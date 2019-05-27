广东今年计划招收订单定向医学大学生1600名

近日，广东省卫生健康委等四部门发布《广东省人民政府办公厅关于印发广东省改革完善全科医生培养与使用激励机制实施方案的通知》。根据该通知，广东今年要为粤东粤西粤北地区基层医疗卫生机构招收培养订单定向医学大学生1600名。

有志从医的同学看过来！近日，广东省卫生健康委等四部门发布《广东省人民政府办公厅关于印发广东省改革完善全科医生培养与使用激励机制实施方案的通知》。根据该通知，广东今年要为粤东粤西粤北地区基层医疗卫生机构招收培养订单定向医学大学生1600名。

将重点服务47家中心卫生院

订单定向培养医学大学生是贯彻落实省委、省政府关于建设健康广东、打造卫生强省战略决策的重要举措，是提升基层医疗卫生服务能力的基础工程，是推进广东医疗“强基层、补短板”的关键。

据悉，为确保完成2019年订单定向培养医学生实际就读人数达到1400人的任务，结合近两年学生报到就读情况，现确定2019年计划招收订单定向医学大学生1600名，并按照粤东粤西粤北地区常住人口数比例、全科医生缺口数和各地市上报的培养需求，确定2019年各有关县（市、区）订单定向培养计划。

各地要把定向培养计划指标重点安排给47家升级建设的中心卫生院，加强宣传发动，分解培养任务，专项专人跟踪落实。

8所高校定点培训

2019年起，订单定向医学大学生定点培养院校为广州中医药大学、汕头大学医学院、广东医科大学、广东药科大学、韶关学院、嘉应学院、广东江门中医药职业学院和肇庆医学高等专科学校共8所高等院校。

省招生办公室将通过《广东省2019年普通高等学校招生专业目录》，及时向社会公布各定点院校2019年订单定向医学生招生计划。由各定点院校根据招生计划，依据考生填报的志愿及高考分数择优录取。

各相关县（市、区）卫生健康局、人力资源社会保障局接到考生录取信息后，要在定向医学生到定点院校报到前，提供“一站式”服务，及时与定向生签订《定向就业协议书》。

定点院校招录完成后，于11月底前将定向医学生招生、实际报到及培养工作安排等情况分别报省教育厅高教处、省卫生健康委科教处。

今年全省定向医学毕业生351人

2019年有本科定向毕业生186名和专科毕业生165名。按照要求，各地市有关部门要加强订单定向医学毕业生的就业指导，提供足够的基层医疗卫生机构医疗技术岗位，将订单定向医学毕业生优先安排给47家升级改造的中心卫生院，落实就业岗位和编制。

各地市要统筹安排订单定向医学毕业生在2019年底前到本地培训基地参加（助理）全科医生培训。本科定向医学毕业生参加3年全科专业住院医师规范化培训、专科定向医学毕业生参加2年助理全科医生培训。其中，本科中医类别毕业生参加中医全科专业住院医师规范化培训、专科中医类别毕业生参加中医类别助理全科医生培训。