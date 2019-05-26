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不忘初心，筑梦同行！2019九算数学第一届龙门节起航！

2019-05-26 20:08 来源：南方网
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　　（南方网讯）2019年5月26日，“初心见证成长，相伴成就未来”大型家庭教育讲座暨九算数学第一届龙门节在广州正式开幕啦！

　　在开幕式现场，九算数学特邀“明人家庭教育”的海音“笑长”担任特别嘉宾，用一场别开生面的“初心见证成长，相伴成就未来”家庭教育讲座打响头炮。

　　现场挤满了热情的家长和来自各大门户网站的媒体朋友：网易、新浪广东、腾讯大粤网、南方网（排名不分先后），大家在现场一起见证龙门节盛大开幕！

九算数学夏支东先生精彩发言，金句频出赢得现场阵阵掌声。

　　夏支东先生分享了龙门节的精神和意义，龙门精神是一种永不言弃的精神，激励孩子不断前行，2019九算数学第一届龙门节正是通过一系列活动达到育人的目的。

　　鱼跃龙门是一个家庭的集体奋斗，不是孩子一个人的事情，家长比孩子更需要学习，更需要成长。

　　为家长打造的一个品牌，助他们成为战略家长，做学习型家庭，帮助更多家长好好学习，帮助更多孩子天天向上！

　　家长代表上台分享心得，孩子未来面临的竞争更加激烈，家长也深深的感到孩子仅仅掌握校内知识是不够的，要想读名校，要想读重点班，培训教育必不可少。

　　在开幕式现场，九算数学和明人家庭教育共同携手，精诚合作签署了战略合作协议，宣告九算数学家庭教育学院正式成立！

　　孩子99%的成功，来源于父母1%的改变！该如何换种方式做父母？“明人家庭教育”的海音“笑”长在开幕式现场为父母们补上了重要的一课！

　　海音“笑”长是国内知名的亲子教育专家，从事教育培训工作近20年，在全国各地讲学培训近两千场。

　　海音“笑”长的课堂准确、生动、富有吸引力，幽默的分享，耐心的解答让家长豁然开朗，赢得家长们掌声阵阵，好评不断！

　　每年5、6月份恰逢学子的升学季，从幼儿园、升小学、升初中、升高中到考大学，五次重大的选择就像五级“鱼跃龙门”，对学子和他们的家庭都会产生重大影响。

　　九算数学在升学季打造这样一个大型的教育龙门盛典，就是为孩子、家长和老师搭建一个互相交流、共同规划、助力成长的教育平台，帮更多孩子鱼跃龙门成就人生梦想。

夏支东先生接受媒体采访

　　“2019九算数学第一届龙门节”是一个大型的盛典活动，从5月26日开幕将持续一个多月的时间，其中还设置了非常精彩和意思的活动环节。

　　行走的数学课堂：九算杯研学行、华罗庚金杯研学行、希望杯研学行，三大活动将陆续登场，参与人数越来越多，舞台越来越大，为小升初做好充分的准备。

　　九算龙门嘉年华：是给孩子准备的六一节礼物，需要家长一起见证一起分享。

　　12公里“跃龙门人生路”大型亲子徒步：更好传播亲子的教育理念，用徒步的形式衍生出孩子人生路上的每一段，对孩子来说起点就在脚下，每一个阶段都希望家长铺路搭桥，需要家长的保驾护航，做孩子人生路上的领路人。

　　九算之星评选：将评选出十个九算之星，激励孩子们不断上进，越来越自信。

　　龙门节颁奖盛典：最好的成长是奋斗，每个孩子都有一段奋斗的历程，这是给家长分享胜利果实的时刻

　　这些活动融寓教于乐为一体，孩子在参加活动的过程中，不仅能开阔视野、挑战自我，在与人相处的过程中提高沟通交流的能力，在不断挑战中增加自己的勇气，提高自己的责任感和使命感，更重要的是能升华和父母之间的亲子之情，让家庭教育越来越和谐。在参与活动的同时，主办方还精心准备了奖学金、奖杯、证书等丰富的礼品，让孩子们学有所获！

　　“初心见证成长，相伴成就未来”2019九算数学第一届龙门节开幕式，鱼跃龙门，万众瞩目！

 

编辑： 柯丹洁

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