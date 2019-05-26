暨南大学打造工商管理类人才跨文化培养新模式

“始有暨南，便有商科”，暨南大学是我国最早开展商科教育的国立高等学府之一。过去的二十余年，作为“华侨最高学府”的暨南大学探索并走出了一条工商管理类人才跨文化培养的新路。

南方网讯 “始有暨南，便有商科”，暨南大学是我国最早开展商科教育的国立高等学府之一。过去的二十余年，作为“华侨最高学府”的暨南大学探索并走出了一条工商管理类人才跨文化培养的新路。

拿目前来说，暨大工商管理类学生来自近20个国家和地区，内地学生约占60%，境外学生（港澳台侨、华人及外国留学生）约占40%。如何在同一学科平台把来自不同国家或地区的、文化背景和学业基础存在显著差异的学生培养成为杰出的工商管理类人才？

暨南大学管理学院表示，自1998年暨大管理学院成立以来，学院就把跨文化管理理论应用到人才培养当中，构建起工商管理类人才跨文化培养新模式。

该模式主要包括：“懂国情+系侨情”的人才培养定位、“学术型+实践型”的专业培养目标、“书院制+学院制”的学生管理机制、“过程性+终结性”的学业评价机制以及“正向型+反向型”的教师激励机制。

具体来说，该模式的人才培养定位是把内地学生培养成为基础扎实、知识面宽，实践能力和创新创业能力强，具有国际视野并熟悉中外文化交流、适应多元文化环境的社会主义事业建设者和接班人；把港澳台侨、华人及外国留学生培养成为“政治上有影响、社会上有地位、经济上有实力、学术上有造诣”的工商管理类人才。

在专业教育课程中，学院构建了两类课程体系，即强调战略规划和理论分析能力的学术型课程体系和侧重华商文化和商业伦理观念的实践型课程体系。两类课程体系的专业教育均包含四个要素：“中国实践+国际视野”的战略思维，“理论指导+商业实践”的专业训练，“专业知识+创新能力”的能力培养，以及“分合结合+竞赛驱动”的融合机制，通过课程体系（殊途同归的课程分流）对不同来源学生实施分流培养，明确分流教学和合班教学的课程安排，做到课程安排“该分则分，该合则合”。

成立至今，暨南大学工商管理学科已为不同地区累计培养工商管理类人才约两万人，均收到良好成效。各专业每一届毕业生均有10%~20%的内地学生考入国内外各大名校进一步深造。大批香港、澳门学生在校期间表现优秀，不少正深度参与着粤港澳大湾区的建设。