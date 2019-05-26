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教育部发布紧急通知 严格规范大中小学招生秩序

2019-05-26 08:14 来源：中国广播网
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　　记者从教育部获悉，为进一步规范大中小学招生秩序，近日教育部办公厅下发《关于严格规范大中小学招生秩序的紧急通知》。《通知》要求各地各校严格遵守国家有关法律、严格执行中小学招生“十项禁令”、高校考试招生“八项基本要求”和“30个不得”、招生信息“十公开”等规定，进一步完善监管机制，确保考试招生工作有序实施。

　　《通知》指出，各地要进一步落实义务教育免试就近入学规定，科学划定服务片区范围，确保义务教育免试就近入学政策全覆盖。进一步规范义务教育阶段民办学校招生行为，将民办义务教育学校招生纳入属地教育行政部门统一管理，与公办学校同步招生，不得提前招生，不得通过考试或变相考试选拔生源，不得以任何形式干扰破坏招生秩序，坚决防止对生源地招生秩序造成冲击。

　　《通知》强调，各地要进一步规范普通高中招生行为，所有普通高中学校要严格按照规定的招生范围、招生计划、招生时间、招生方式进行统一招生，严禁违规争抢生源、“掐尖”招生、跨审批区域招生、超计划招生和提前招生。严格公参民学校招生管理，严禁民办学校与公办学校混合招生。严禁招收不符合本省（区、市）高考报名条件的学生，不得招收借读生，不得为不在本校就读的学生空挂学籍。加强高中学生学籍管理，严禁“人籍分离”，严禁同时或者交叉注册普通高中学校和中等职业学校“双重学籍”。进一步规范中职学校招生行为，定期核查中等职业学校招生资质，公布具备资质学校，于每年5月底前面向社会公布。

　　《通知》明确，各地各校要进一步加强统一高考招生录取管理。严格执行国家招生政策和招生计划，按照“学校负责、省级招办监督”的原则实施新生录取工作。会同有关部门周密细致地做好高职扩招的补报名、资格审核、专项考试、招生录取等工作。进一步规范自主招生等特殊类型招生，认真组织开展高校考核工作。进一步加强高考报名资格审核，加大对“高考移民”的综合治理，严肃查处违法违规获取高考报名资格行为。严格高考加分资格审核，严格执行加分政策使用范围。

　　同时，各地各校要落实招生信息公开制度，主动接受社会监督。要在不同的招生阶段，适时开展招生预警或案例宣传。要加强对招生工作督促检查力度，重点排查曾经发生违规招生的学校，及时纠正各种违规违纪招生行为。对在国家教育考试的报名、考试、招生过程中出现违法违规行为的，要依照有关规定严肃处理。

编辑： 唐巧燕

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