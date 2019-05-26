越秀试点开设港澳子弟班

广州市越秀区先行先试，从今年起试点设立全国首个公办性质的、结合学区化集团化办学建设的培正中学、朝天小学“港澳子弟班”。

近日，根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》“在广东建设港澳子弟学校或设立港澳儿童班”的政策精神，广州市越秀区先行先试，从今年起试点设立全国首个公办性质的、结合学区化集团化办学建设的培正中学、朝天小学“港澳子弟班”。分别选取两所区属百年名校——广州市培正中学（培正教育集团核心校）、越秀区朝天小学（立体学区试点校小学组组长校），各开设一个“港澳子弟班”。

越秀区教育局介绍，广州市培正中学七年级和越秀区朝天小学一年级各开设一个“港澳子弟班”，招生规模均为35人以内，招生对象为在广州创业或工作的《港澳居民居住证》持有人的港澳籍适龄子女。根据积分入学计算办法，越秀区教育局和学校将根据申请者积分从高到低排序，安排义务教育阶段培正中学和朝天小学“港澳子弟班”的起始年级学位，报名办法和积分入学计算方式详见培正中学和朝天小学微信公众号的发布与链接。

据介绍，越秀区“港澳子弟班”采取育人融合，创新管理新模式。在对“港澳子弟班”学生进行独立编班的前提下，探索融合教育新模式，在部分课程、综合实践、课外活动和研学旅行等多方面增进港澳籍学生与本地学生的融合交流，协助港澳籍学生尽快适应内地教育环境，三地学生互帮互助，有利于加速三地文化合作。

“港澳子弟班”实行双班主任制，选择班级管理经验丰富的教师担任班主任，并配备懂粤语的中青年骨干教师担任专职导师，及时关注学生的学习、生活情况。

探索三地互派师资

课程融合，兼顾粤港澳特色。在严格执行国家课程的基础上，由试点学校逐步开设兼顾粤港澳特色的相关课程，如繁体字读写、岭南特色课程、国学课程、国际理解课程以及STEAM等综合科学、综合人文课程。顺应香港“两文三语”的教学现状，在以普通话为主要教学语言的同时，部分科目和活动适当使用粤语教学，同时重视和加强英语教学，聘请优秀外教辅助英语教学，在初中阶段探索开设第二外语课程。探索向港澳学校输出具有越秀特色的广府文化课程，实现粤港澳三地文化和课程的双向交流与合作。

师资融合，探索交流任教。以“港澳子弟班”实验为契机，依托穗港澳三地培正系列学校、朝天小学穗港澳姊妹学校间的交流，探索三地互派师资交流任教。如互派学科骨干教师、中青年优秀教师以客座教授的形式短期异地跨校授课，聘请港澳资深教育人士或退休校长担任试点校顾问，协助开展课程设置、教学评价、师资培训和回港升学辅导等工作。

培训融合，密切合作往来。在培正穗港澳学校联盟和立体学区试点校内探索每年互派教师进行异地培训，开展教研交流。协助港澳籍教师考取内地教师资格证，并对其试教任教提供专业辅导和实习锻炼机会。

培正中学和朝天小学

广州市培正中学是百年名校，上世纪三十年代，培正中学在香港和澳门建立分校，培正家族形成一门多校的格局。穗港澳三地培正学校同宗同盟，均以“至善至正”为校训，秉承“红蓝精神”，拥有同样的名字、校歌和校徽。三地学校往来密切，每年共同开展培正校庆和“寻根之旅”等活动。

朝天小学前身是创办于清同治三年（1864年）的广州同文馆，是官办岭南外国语学校典范，据查是省内历史最为悠久的公办小学。学校虽数易其名，但一直走在教育改革前列，在全国乃至世界各地享有较高声誉。