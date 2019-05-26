直播丨高招会广州场——4所高校+2名专家宣讲

5月26日（本周日），“2019广东高考招生咨询会”广州场继续举办。

5月26日（本周日），“2019广东高考招生咨询会”广州场继续举办。除了邀请到深圳大学、广东工业大学、广东外语外贸大学和香港大学4所知名高校招生负责人宣讲学校最新招生政策外，我们还特邀了2名专家开展高考志愿填报指导和职业生涯规划指导的资深讲解。

高招会将全程直播

高招会干货满满，因有事冲突，没能到现场怎么办？不用担心，南方+将全程直播高招会深圳、广州专场活动实况，观看攻略如下：

2019高招会广州场-5月26日上午

时间：2019年5月26日上午9:00—12:00

地点：广州市越秀区广州大道中289号南方传媒大厦B塔402（五羊邨地铁站C出口）

宣讲内容：

①知名院校招生宣讲（深圳大学、广东工业大学）；

②主题分享：《认识专业特点，把握选报策略》

（主讲人：广东省督学-张耀荣）

直播通道（扫描下方二维码查看直播）：

2019高招会广州场-5月26日下午

时间：2019年5月26日下午2:30—5:30

地点：广州市越秀区广州大道中289号南方传媒大厦B塔402（五羊邨地铁站C出口）

宣讲内容：

①知名院校招生宣讲（广东外语外贸大学、香港大学）；

②主题分享：《如何做孩子生涯发展的支持者》

（主讲人：全球职业规划师-陈璐）

直播通道（扫描下方二维码查看直播）：