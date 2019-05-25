抓机遇谋发展，第二届暨南公益慈善论坛在广州举办

5月24日，“推进粤港澳教育公益事业协同发展——第二届暨南公益慈善论坛暨广州基金会发展论坛” 在广州举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/陈联）5月24日，“推进粤港澳教育公益事业协同发展——第二届暨南公益慈善论坛暨广州基金会发展论坛” 在广州举行。来自政府、高校、企业以及粤港澳企事业基金会的两百余位嘉宾参加了本次论坛。

据介绍，论坛旨在联动粤港澳教育公益组织、各地热心公益慈善的人士，共同把握住“湾区机遇”，勾勒新时代公益慈善事业服务湾区建设及构建“一带一路”教育公益共同体。

论坛现场

把握“湾区”机遇，开启“学术+公益”新模式

“站在新时代的起点上，暨南大学以自身百年学府的文化底蕴，举办第二届暨南公益慈善论坛意义重大”中共广东省委统战部林琳巡视员在致辞中表示，希望与会各方能以此为契机，建立长效有序的协同发展机制，为粤港澳大湾区的建设做出新的贡献。

广东省社会组织管理局黎建波副局长肯定了暨南大学教育发展基金会在教育事业上取得的成绩。他期盼暨南大学携手广州社会组织研究院、湾区高校及社会组织，共同推动教育公益事业与大湾区发展深度融合。

暨南大学党委书记林如鹏教授表示，本届论坛希望以“学术+公益”的模式，连接政府、高校和企事业公益界及众多海内外暨南校友资源，为构建“名校、名企、名基金”的公益命运共同体打下坚实的基础。

专家学者齐聚，共探教育公益事业的创新发展

本届论坛特邀名校专家学者、名企菁英作主题演讲，共同探讨新时代下教育公益事业的协同创新发展之路。

中国侨联副主席、暨南大学校董刘艺良博士做了题为“双战略背景下的湾区大学教育公益合作机遇和挑战”的演讲。他认为，新时代下，粤港澳大湾区高校在人才培养方面，应积极联动，鼓励共建设优势学科，加大力度发展专题人才培训基地。

中国人民大学公共治理研究院研究员杨维东发表了“大学基金会与大湾区教育公益事业协同发展——兼谈大学基金会的使命创新”的主题演讲。他表示，未来大学基金会要与社会慈善机构携起手来，协同搭建公益平台，共同作为公益慈善的供给侧。

深圳市老龄事业发展基金会副理事长兼秘书长、腾讯公益慈善基金会执行秘书长窦瑞刚，广东中科科创创业投资管理有限责任公司首席执行官谢勇，暨南大学副校长、暨南大学教育发展基金会常务副理事长洪岸分别进行了题为“以科技向善推动大湾区公益生态构建”、“跨界融合，协同创新——加快科技成果转化，实现校友公益基金的闭环持续发展”、“发挥‘侨校+名校特’色， 打造粤港澳大湾区创新‘桥头堡’”的主旨演讲。

圆桌论坛现场

此外，论坛还围绕“推进粤港澳教育公益事业协同发展”进行了圆桌论坛，继续就大学基金会的角色定位和功能发挥、企业选择捐赠高校对象时的标准、企业的捐赠模式以及校友会与基金会的关系等方面进行了热烈讨论。